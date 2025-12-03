El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:04 | Actualizado 17:37h. Compartir

Kenneth V.V., investigado por haber presuntamente agredido sexualmente y corrompido a, al menos, 61 menores de edad, ha sido trasladado a la prisión de Juan Grande después haber permanecido como preso preventivo más de 20 días en el penal de Tahíche. A este entrenador, árbitro y supuesto ojeador de fútbol base, le han aplicado el protocolo antisuicidio y permanece protegido sin contacto directo con el grueso de los reclusos.

El joven de 25 años, al que se le investiga por la supuesta comisión de delitos de agresión sexual a menores, corrupción y captación de menores y quebrantamiento de medida cautelar está únicamente acompañado de un preso en su celda en el módulo de ingresos, en una galería que está actualmente vacía.

Hay que destacar que en las prisiones españolas, el protocolo de prevención de suicidios —conocido internamente como PPS— se activa cuando existen indicios, manifestaciones o comportamientos que hagan pensar que una persona privada de libertad puede atentar contra su propia vida. La activación puede ordenarla un médico, un psicólogo, un funcionario o el propio director del centro, como ha sido en el caso de Kenneth, y suele producirse tras ingresos especialmente conflictivos, episodios de autolesión, antecedentes psiquiátricos o verbalizaciones explícitas del interno como, por ejemplo, «me voy a quitar la vida».

Una vez puesto en marcha, el PPS implica la vigilancia permanente del interno, generalmente mediante un compañero de celda formado para esta función (el denominado interno de apoyo), la retirada de objetos potencialmente peligrosos, la observación frecuente por parte de los funcionarios, la valoración psicológica y médica continuada y, en los casos de mayor riesgo, el ingreso en celda individual sin elementos susceptibles de provocar daño o incluso en la enfermería del centro. El protocolo solo se desactiva cuando los servicios clínicos penitenciarios acreditan que el riesgo ha remitido.

El que fuera ayudante en clubes como la UD Las Palmas, Real Club Victoria y San Juan Tres Palmas y aún con las restricciones aplicadas para proteger su integridad, conservará todos los derechos básicos reconocidos a cualquier interno. Puede continuar comunicándose con el exterior con allegados o familiares autorizados y acceder a los servicios habituales del centro, como economato, actividades formativas, atención sanitaria o comunicaciones.

También se le permitirá participar en las actividades que figuren en su programa individual de tratamiento, aunque deberá desplazarse siempre acompañado por un funcionario que supervise su seguridad. Además, seguirá disfrutando del tiempo de patio, ajustado a la organización del módulo de ingresos donde permanece recluso.

Hay que recordar que este individuo está interno en el Centro Penitenciario Las Palmas I después de que la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ordenara el 12 de noviembre de 2025 su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

En el momento de su arresto, hasta cinco menores de edad habían denunciado los hechos presuntamente ocurridos entre 2023 y 2024, aunque las pesquisas siguieron en marcha y la lista se amplió hasta los 61 menores perjudicados que figuran en estos momentos en el procedimiento. La autoridad judicial determinó que este grancanario presuntamente llegó a violar a, al menos, cinco víctimas e incluso realizó grabaciones de esos actos en secreto. Según el auto de prisión preventiva, la medida fue adoptada tras su detención el 11 de noviembre por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Gran Tarajal.

Kenneth V.V. fue detenido anteriormente en marzo de 2025 y se le impuso una medida cautelar consistente no solo en la prohibición de aproximarse y comunicarse con la primera víctima que denunció los hechos, sino también la prohibición de realizar cualquier profesión, oficio y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad durante la tramitación de la causa. Esta orden la quebrantó y por eso fue detenido nuevamente. Según la Guardia Civil, el investigado viajó como representante de fútbol base internacional con varios niños a Barcelona en abril de 2025.

La investigación, bautizada como 'Fake manager' por el Instituto Armado, comenzó identificando a 14 menores que declararon tras su arresto, aunque los agentes informaron al juzgado de que podría haber hasta 50 posibles víctimas. Finalmente y a fecha de hoy, la lista de presuntas víctimas asciende a 61, aunque no se descarta que se amplíe después de que se haya hecho público este grave caso de pederastia.

El auto judicial describe un patrón de actuación en el que el investigado habría mantenido contactos sexuales con los menores siempre siguiendo las directrices que él les imponía. Además, habría utilizado: su posición como representante futbolístico y, en otros casos, una identidad femenina falsa en Instagram para generar confianza, manipular a los menores y concertar encuentros. También se habrían realizado grabaciones audiovisuales de carácter sexual sin que los menores se enterasen.

Kenneth V.V. siempre estuvo relacionado con el mundo del fútbol. Trabajó incluso en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y llegó a ser ayudante en varios equipos. En el club amarillo destaca su participación como asistente en 2021 de Juan Manuel Rodríguez cuando entrenaba al Equipo D, formado por jóvenes de entre 14 y 20 años en riesgo de exclusión social o tutelados por medidas judiciales.

También actuó como árbitro en categorías inferiores y militó como entrenador en otros equipos de fútbol base como el San Juan Tres Palmas o el Real Club Victoria.