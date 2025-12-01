Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores El auto de prisión del falso ojeador y entrenador de fútbol base señala que los hechos presuntamente ocurrieron entre 2023 y 2024, aunque la investigación sigue abierta

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025

La Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ordenó el pasado 12 de noviembre de 2025 el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Kenneth V.V., investigado por presuntos delitos de agresión sexual, corrupción de menores, captación de menores y quebrantamiento de medida cautelar. En ese momento, hasta cinco menores de edad habían denunciado los hechos presuntamente ocurridos entre 2023 y 2024, aunque las pesquisas siguieron en marcha y la lista se amplió hasta los 61 menores perjudicados que figuran en estos momentos en el procedimiento. La autoridad judicial describe que este grancanario de 25 años llegó a violar a varias víctimas e incluso realizó grabaciones de esos actos en secreto.

Según señala el auto, la medida fue adoptada tras la detención del joven el 11 de noviembre por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Gran Tarajal. «Existen indicios de la comisión de al menos cinco delitos de agresión sexual a menores, además de corrupción de menores, captación de menores y quebrantamiento de medida cautelar», señala la resolución.

Kenneth V.V. fue detenido en marzo de 2025 y se le impuso una medida cautelar consistente no solo en la prohibición de aproximarse y comunicarse con la primera víctima que denunció los hechos, sino también la prohibición de realizar cualquier profesión, oficio y actividades que impliquen contacto habitual con menores de edad durante la tramitación de la causa. Esta orden la quebrantó y por eso fue detenido nuevamente. Según la Guardia Civil, el investigado viajó como representante de fútbol base internacional con varios niños a Barcelona en abril de 2025.

La investigación, bautizada como 'Fake manager' por el Instituto Armado, comenzó identificando a 14 menores que declararon tras su arresto, aunque los agentes informaron al juzgado de que podría haber hasta 50 posibles víctimas. Finalmente y a fecha de hoy, la lista de presuntas víctimas asciende a 61, aunque no se descarta que se amplíe después de que se haya hecho público este grave caso de pederastia.

El auto judicial describe un patrón de actuación en el que el investigado habría mantenido contactos sexuales con los menores siempre siguiendo las directrices que él les imponía. Además, habría utilizado: su posición como representante futbolístico y, en otros casos, una identidad femenina falsa en Instagram para generar confianza, manipular a los menores y concertar encuentros. También se habrían realizado grabaciones audiovisuales de carácter sexual sin que los menores se enterasen.

Kenneth V.V. siempre estuvo relacionado con el mundo del fútbol. Trabajó incluso en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y llegó a ser ayudante en varios equipos. En el club amarillo destaca su participación como asistente en 2021 de Juan Manuel Rodríguez cuando entrenaba al Equipo D, formado por jóvenes de entre 14 y 20 años en riesgo de exclusión social o tutelados por medidas judiciales.

También actuó como árbitro en categorías inferiores y militó como entrenador en otros equipos de fútbol base como el San Juan Tres Palmas o el Real Club Victoria.