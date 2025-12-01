Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero» El entrenador de fútbol base grancanario Pedro Montesdeoca trabajó con él en el Real Club Victoria y la UD Las Palmas y lo recuerda «cohibido», aunque «fantaseaba» mucho

«Era todo un lobo vestido con piel de cordero». Así define Pedro Montesdeoca, ilustre entrenador del fútbol base en Gran Canaria, a Kenneth V.V., con el que coincidió en el Real Club Victoria ya que este último era el delegado del club encargado del material. Ahora, al joven se le investiga por la presunta comisión de delitos de agresión sexual a menores, corrupción de menores, quebrantamiento de medida cautelar y captación de menores, se encuentra detenido por la Guardia Civil. Está en prisión desde el 13 de noviembre tras una investigación denominada como 'Fake manager' y en las que hay al menos 61 víctimas identificadas.

«Esto fue en el 2019 y estuvo hasta 2022 aproximadamente. Era un chico cohibido, fue todo una sorpresa», indica Montesdeoca, que forma parte del departamento de formación de la UD Las Palmas y es el segundo entrenador del equipo D, formado por jóvenes de entre 14 y 20 años en riesgo de exclusión social o tutelados por medidas judiciales. Allí también coincidió con el detenido, ya que estuvo en el cuerpo técnico, según consta en la página web oficial del club amarillo. Aunque su labor era la de delegado, principalmente acudía para «pitar algunos partidos» y «recoger el material» ya que también tenía la formación de árbitro. «Nunca estuvo en el organigrama del club», especifican desde el club grancanario a pesar de esa versión oficial inicial.

«El último año que estuvo con nosotros en el Victoria estaba siempre fantaseando, con metas mayores», indica Montesdeoca, que cuenta también que Kenneth V.V. se ofrecía como representante personal y que hacía contratos falsos a los niños. «Por eso decidimos no contar más con él», sentencia desde el otro lado del teléfono.

«Le decía a los jugadores que los iba a llevar a Las Palmas. Estas falsas esperanzas no nos gustaron y duró dos semanas». José Sánchez, director deportivo del CD San Juan Tres Palmas, afirma que iba a entrenar a un cadete antes del coronavirus pero decidieron no contar más con el joven.

«Estuvo una semana entrenando a los niños. La decisión de despedirlo fue nuestra. Que llegara allí con esos mensajes... todos sabemos como funciona esto del fútbol», explica Sánchez, que afirma que no vio «cosas raras» de él con los jugadores, pero sí afirma que tenía un trato cercano.

«El Victoria nos llamó diciéndonos que les hubiéramos pedido opinión a ellos sobre Keneth V.V. ya que allí sí que estuvo algo más de tiempo», recuerda el director deportivo del antiguo San Juan Tres Palmas.

Por otro lado, Mario de la Santa, responsable de la comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha afirmado que «están abiertos» a colaborar con las autoridades y «condena» los hechos.

Sobre la relación de esta persona con la Federación, de la Santa explica que entró en el comité técnico de árbitros teniendo 17 años y estuvo dos temporadas, la 2017-2018 y la 2018-2019. «No consta ningún hecho reseñable en cuanto a lo que se le acusa», añade.

Luego fue delegado de equipo encargado del material de clubes tanto en la temporada 2019/2020 como en la 2020/2021. «A partir de esa fecha consta como entrenador titulado como técnico deportivo de grado medio en el Instituto Felo Monzón de Las Palmas de Gran Canaria», detalla de la Santa, que recuerda que a la Federación no consta ninguna denuncia ni conocimiento de estos hechos y que «se solidarizan« con las víctimas.

Llegó a grabar a las víctimas

La Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ordenó el pasado 12 de noviembre de 2025 el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Kenneth V.V. La autoridad judicial describe que este grancanario de 25 años llegó a violar a varias víctimas e incluso realizó grabaciones de esos actos en secreto.

El auto judicial describe un patrón de actuación en el que el investigado habría mantenido contactos sexuales con los menores siempre siguiendo las directrices que él les imponía. Además, habría utilizado: su posición como representante futbolístico y, en otros casos, una identidad femenina falsa en Instagram para generar confianza, manipular a los menores y concertar encuentros. También se habrían realizado grabaciones audiovisuales de carácter sexual sin que los menores se enterasen.

Aparte de esta labor, se publicitaba en internet y redes sociales como «Personal trainer desde 30,00 €». En su perfil, el detenido se definía como «un pibe de 19 años. Tengo titulación nivel 2 del técnico deportivo. Tengo titulación nivel 2 del técnico deportivo en fútbol. Entreno a dos equipos en la isla. Y siempre consigo mis retos. También llevo 4 años como árbitro de fútbol. Soy una persona sencilla, amable y simpática. Me gusta tratar a la gente con mucha educación y enseñar a la gente a lo que me pide».

La operación se inició a raíz del testimonio de una de las víctimas, quien, con apoyo psicológico, reveló los abusos sufridos en diciembre de 2024.