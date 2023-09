El Canarias 50 aspira a «mejorar la atención humanitaria»

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió este jueves la necesidad de que Canarias tenga una red estable de centros para mejorar las condiciones de acogida de las personas migrantes que llegan al archipiélago. En este sentido, se mostró partidario del proyecto presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España para modernizar el Canarias 50, en La Isleta, sin que ello tenga que significar que los vecinos de La Isleta tengan que renunciar al uso de ese espacio.

«La intención es tener una red estable de centros, pero eso no quiere decir que no se pueda sustituir por otro con acuerdos con las entidades locales», argumentó Pestana, «pero no podemos perder capacidad de reacción ante momentos que pueden ser de importantes llegadas a Canarias, que además se suelen acumular en este periodo del año».

El máximo representante del Estado en Canarias explicó que la intención del Ministerio es «mejorar los estándares de calidad y de atención humanitaria, que es lo que al final todos deseamos».

El Ministerio presentó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a primeros de septiembre, el proyecto básico de reorganización de los espacios interiores del centro de primeras llegadas habilitado en el antiguo regimiento Canarias 50.

La propuesta no se adecua a las determinaciones fijadas por el Plan General de Ordenación, que marca para ese suelo usos deportivos, un vial y zonas verdes. Por eso, el servicio de Urbanismo emitió una resolución de disconformidad con el proyecto de ampliación -sí está conforme con el uso humanitario- contra la que el Estado esbozará la declaración de interés general para acometer la obra.

El delegado del Gobierno destacó que el proyecto hace un esfuerzo por integrar el nuevo centro mediante la apertura de dos módulos (uno dedicado a gimnasio y otro para una biblioteca) al uso compartido con los vecinos.

«No se hace dando la espalda a la zona, sino intentando integrarla y generando empleo allí e infraestructuras de las que hoy carece ese barrio», expuso en relación a La Isleta.

No se mostró partidario de cambiar las normas de funcionamiento del centro, que evitan que algunos chicos con mal comportamiento pernocten en el dispositivo. «A veces es mejor que una persona se quede un día fuera que no continuamente llegando tarde, generando malestar en los vecinos», dijo Pestana.

El delegado del Gobierno en Canarias sí se mostró dispuesto a responder la solicitud hecha por colectivos de La Isleta para participar en la gestión del fenómeno migratorio mediante iniciativas diversas que favorezcan la mejora de la convivencia entre migrantes e isleteros. «Estoy seguro que Migraciones, a través de las ONG que gestionan estos centros, va a estar disponible, es más, lo agradecemos. en los sitios donde eso ha ocurrido, la percepción de los ciudadanos de esos centros mejora notablemente, se integran en la convivencia del barrio, hay una mayor interacción... aunque es verdad que el perfil que tenemos hoy es de migrantes de corta estancia, es decir, están muy poco tiempo en las instalaciones de Canarias y luego van a Península». Como ejemplo de ello citó el colegio León, que generó un fuerte rechazo inicial -por promesas incumplidas sobre el mantenimiento del colegio-, pero que al final hubo «una gran convivencia con ellos».