El Canarias 50 reducirá su capacidad de acogida a un máximo de 992 inmigrantes con la nueva obra

El PP solicita que se destine a parques y zonas deportivas

El Partido Popular solicitará en el próximo Pleno municipal que el Canarias 50 no consolide su uso como centro de acogida para migrantes y que se revierta a la ciudad para convertirlo en zonas verdes y espacios deportivos, tal y como recoge el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2012, en consonancia con la aspiración que asociaciones y colectivos de La Isleta llevan años manifestando. «Lo que nos está expresando de forma clara el gobierno de Pedro Sánchez es su voluntad de construir una instalación estable para acoger a inmigrantes de todas las Islas en La Isleta y no solo llegados a Gran Canaria», explica la portavoz popular Jimena Delgado. «Lejos de lo que nos han venido diciendo hasta ahora desde el pacto municipal, el Canarias 50 es titularidad del Ministerio de Migraciones y no hay previsión de ningún tipo, más bien al contrario, de que revierta su uso a la ciudad para la construcción de un gran parque e instalaciones de ocio y deportivas, como nos llevan años prometiendo, también en campaña electoral», prosigue la líder del PP capitalino. «Como esta instalación no se ajusta al planeamiento municipal el PSOE ha establecido que el proyecto es de interés general por razones de urgencia y excepcional interés público. Por este motivo será el Consejo de Ministros quien en último término decida sobre la ejecución del proyecto en el plazo de un mes y previo informe de la Comunidad Autónoma», insistió la política conservadora.