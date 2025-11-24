El Ayuntamiento dice que las reclamaciones por la noche de Reyes decaen y los vecinos lo niegan

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:12 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento informó este lunes de la conclusión del procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes 2024, tras la notificación este lunes a la Asesoría Jurídica del desistimiento expreso presentado por los 23 recurrentes. En su nota se explica que esta retirada deja sin efecto todas las pretensiones formuladas, incluidas las indemnizaciones de 2.000 euros por persona —46.000 euros en total— y el abono de las costas procesales, de modo que el recurso de apelación decae en su totalidad. Con el desistimiento formal del recurso, la demanda queda sin efectos jurídicos, decayendo por completo las peticiones indemnizatorias y cualquier otra reclamación asociada, dice la nota.

Sin embargo, los vecinos respondieron que esta afirmación es «absolutamente falsa». Explicaron que el desistimiento -que solo afecta al recurso por las costas- en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 se debe a que, al final, el procedimiento recayó en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6, que continúa su curso. «Dicen falsamente que hemos desistido, pero la demanda sigue viva y seguiremos hasta el final», explican desde la parte vecinal.

«A diferencia de lo que sucede con otros cauces de finalización del procedimiento, el desistimiento, supone el abandono del procedimiento, sin que dicha dejación afecte a los motivos alegados como fundamentos del mismo. Por tanto, a diferencia de la renuncia, no genera efectos materiales de cosa juzgada», señalan los denunciantes, quienes aclaran que tampoco es cierto el número de reclamantes que dice el ayuntamiento.

El Ayuntamiento recuerda que esta celebración constituye una cita tradicional, con un arraigo cultural consolidado. Y dijo que se incorporaron medidas para garantizar un desarrollo ordenado del evento, atendiendo a la seguridad, la convivencia, la regulación del flujo de personas, la limitación de ruidos y a la prestación de los servicios públicos. Los vecinos insisten en que no se cumple la normativa y se siguen ocasionando graves daños y perjuicios a los vecinos y la afección a sus derechos fundamentales, de protección preferente.

