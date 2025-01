Triana celebra la noche de Reyes con una gran fiesta musical en tres escenarios

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de enero 2025, 20:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El barrio de Triana, en Gran Canaria, vive una noche de Reyes memorable con una extraordinaria programación musical que transformará sus calles en un festivo mosaico de ritmos y estilos. La celebración desplegó su magia en tres emblemáticos escenarios a partir de las 19.30 y y establece su conclusión a la medianoche del 6 de enero.

En el histórico enclave de San Telmo, los amantes de la música tradicional tienen una cita ineludible con Non Trubada, que ofrecerá su esperado concierto folk a partir de las 20:00 horas. El ambiente promete ser especialmente acogedor con las melodías que han convertido a esta actuación en una de las más queridas de la festividad.

El escenario de San Bernardo presenta una programación ecléctica que satisfará todos los gustos musicales. Abrirá la velada Qué Chimba a las 19:00 horas, seguido por la energética actuación de The Papas and the Mojo a las 20:45 horas. Como plato fuerte, el escenario vibrará con un espectacular Tributo a Queen a las 22:30 horas, que promete hacer cantar a todos los asistentes.

Por su parte, la Alameda de Colón completa esta fiesta musical con tres actuaciones que garantizan el baile y la diversión. Son del Caney inaugurará el escenario a las 19:00 horas con sus ritmos caribeños, seguido por Son de la Isla a las 20:45 horas, mientras que Los 600 serán los encargados de poner el broche de oro a la noche con su actuación a las 22:30 horas.

