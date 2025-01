La noche de Reyes de Triana apagará la música a medianoche

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de enero 2025, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En el difícil equilibrio en el que se mueven las fiestas en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento apuesta por mantener la celebración de la noche de Reyes en Triana, pese a que sobre el futuro de esta tradición pesa una denuncia que se está sustanciando en sede judicial.

Pese a la denuncia presentada por vecinos de Triana el año pasado, el Consistorio ha decidido mantener la organización de la noche de Reyes alegando que existen informes favorables a la celebración de la noche de Reyes, que se adoptan medidas para reducir el volumen de la megafonía, como la instalación de limitadores acústicos, y que se adelanta el horario de finalización de los conciertos a la medianoche del día 6 de enero.

EN DETALLE Cada denunciante reclamó unos 2.000 euros por la última noche de Reyes por daños morales, más los daños materiales. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria rechazó la petición.

Los vecinos entienden que estas medidas son insuficientes porque los niveles de ruido son tal altos que, aún así, se incumple la legislación y no se evitan los daños físicos y morales que soportan en este tipo de celebraciones. De hecho, en la petición hecha en diciembre de 2023 se solicitaba que no se instalaran barras y altavoces en la vía pública, ni que se autorizaran conciertos y que se evitara «la aglomeración de personas, así como el botellón y demás efectos aditivos e indirectos».

Pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entendía que esta petición no estaba motivada, de ahí que en enero de 2024, ya pasada la noche de Reyes, se denegara esta petición vecinal.

Los tres escenarios del sábado

Así las cosas, para la noche de este sábado se ha optado por iniciar los conciertos a las 19.30 horas y acabarlos a medianoche. Tres son los escenarios de la fiesta en Triana: San Telmo, que acogerá a partir de las 20.00 horas el tradicional concierto de música folk de Non Trubada; San Bernardo, que recibe a Qué Chimba (19.00 horas), The Papas and the Mojo (20.45 horas) y a Tributo a Queen (22.30 horas); y la Alameda de Colón, donde se darán el relevo Son del Caney (19.00 horas), Son de la Isla (20.45 horas) y Los 600 (22.30 horas).

Pero eso será el final de un largo día que se iniciará por la mañana con la llegada de los Reyes Magos a la Base Naval a las 12.00 horas. En una nota remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se informa de que la espera será amenizada por el espectáculo 'Cantajuego presenta: Mi amigo Buby' a partir de las 11.00 horas.

En todo caso, la Armada informa de que las puertas del Arsenal estarán abiertas a la ciudadanía a partir de las 09.30 horas, si bien el acceso tendrá que ser peatonal ya que no se permite el paso de ningún vehículo al interior del recinto militar.

Tras la entrega de las llaves mágicas de la ciudad, con la que se abren todas las puertas, por parte de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, los Reyes Magos se prepararán para la gran cabalgata de la tarde.

A partir de las 16.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar iniciarán el recorrido que les llevará desde el castillo de La Luz hasta el parque de San Telmo por las calles de Juan Rejón, Albareda, el parque Santa Catalina, Presidente Alvear, León y Castillo y Muelle Las Palmas.

Como en otras ocasiones, la música que acompaña a los Reyes Magos se apagará entre el túnel de Julio Luengo y el Hospital Santa Catalina, donde se ha habilitado un espacio para niñas y niños sensibles al ruido. También a la altura del Hospital Perpetuo Socorro se disminuirá el volumen de la música.

Este año, la cabalgata contará con hasta 400 bailarines y figurantes acompañarán al desfile por las calles de la ciudad encabezando las 14 carrozas acompañantes. Hinchables, acróbatas, soldaditos, patinadoras y grupos de baile entre los que se encuentran Escuela Rogue, 5 Planetas, Bailando Con Clase, Grupo Uniks y Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera participarán también.