La propuesta de la patronal a los trabajadores del turismo: 500 «míseros» euros para compensar un año récord

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de abril 2025, 08:31

Cuando apenas quedan diez días para que comience la Semana Santa la huelga general en el sector turístico de Canarias parece ineludible. Empresarios y sindicatos han mantenido tres encuentros -ayer se produjo el cuarto en la provincia de Las Palmas y en Santa cruz de Tenerife se celebrará el lunes- y cada vez que se han sentado las posturas lejos de acercarse se han distanciado aún más. La oferta que hace la patronal, tanto la Feht en Las Palmas como Ashotel en Santa Cruz de Tenerife, resulta insuficiente para las organizaciones sindicales, que critican la actitud «abusiva» de los empresarios.

Según fuentes próximas, frente a una subida salarial del entorno del 8% (el 2% de este año más un 6% añadido para este año), la patronal ha planteado una «mísera» paga de 500 euros como forma de compensar unos ingresos turísticos 'récord'. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la propuesta plantea una subida próxima al 7% pero a cambio se retocará la incapacidad temporal y la antigüedad en perjuicio, según entienden los sindicatos, para los trabajadores del sector.

Además, tanto la Feht como Ashotel han planteado de forma unilateral y en ambas provincias la apertura de la mesa negociadora de un nuevo convenio colectivo, algo que ha molestado mucho a las organizaciones sindicales. Tanto CC OO como la Mesa Sindical, integrada por UGT, Sindicalistas de Base y USO, entre otros rechazan que se plantee la negociación de un nuevo convenio para 2026 sin haber dado respuesta a las reivindicaciones de este año 2025, cuando los salarios van a subir en torno a un 2%, porcentaje que consideran «insuficiente» en un ejercicio de récord turístico.

Los sindicatos afirman que para abrir la mesa negociadora, cuando un convenio aún no ha vencido, se tiene que hacer de forma acordada y no unilateral. Aseguran que esto es «irregular» y consideran que con esta maniobra las patronales pretenden «desvirtuar» el derecho a la huelga. En su opinión, los empresarios buscan culparles de que no está negociando ni quieren negociar un nuevo convenio cuando lo que hay sobre la mesa es una subida de este año «que están tratando de esquivar».

Los sindicatos mantuvieron ayer un encuentro con la FEHT en las Palmas y le transmitieron este punto de vista que la Mesa Sindical trasladará a Ashotel en el encuentro que mantendrán el próximo lunes. «Vamos a ir a la reunión pero no vamos a aceptar abrir la mesa negociadora del convenio de hostelería que finaliza su vigencia en 2026, limitándonos en la reunión a tratar el previaso de huelga para Semana Santa», indican desde Sindicalistas de Base de cara a la reunión del próximo lunes.

La reunión de ayer en Las Palmas fue calificada por los sindicatos como «paso atrás». La próxima semana volverán a verse las caras.

Las grandes cadenas hoteleras salen en defensa de Marichal

Las grandes cadenas hoteleras nacionales, que hace unas semanas crearon una asociación independiente en Canarias como forma de reclamar que se les tenga más en cuenta en el seno de Ashotel, lanzaron ayer un mensaje de apoyo al presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal. En un comunicado, el primero desde la creación de esta nueva organización (ACHC), las grandes cadenas reconocieron la existencia de divergencias con Ashotel en el tema laboral -son ellas las que asumen en su práctica totalidad los pactos salariales con mayor coste para las empresas frente a los establecimientos canarios- pero al tiempo respaldaron a Marichal por los «ataques injustificados y que alentan un clima de ruptura entre hoteleros que no tiene nada que ver con la realidad». En este sentido, desde ACHC, que preside Pilar Parejo, se expresa su confianza en la capacidad de los representantes de Ashotel en la mesa negociadora del convenio «para conseguir los mejores acuerdos para todos, tal y como ha ocurrido en los últimos 30 años». Como se apunta en la nota, ACHC nace «como foro de debate» por los problemas específicos y diferenciales de las cadenas «pero siempre en diálogo con Ashotel».