Programa de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria 2025: actividades, conciertos, mercadillos, teatro y más

Imagen de archivo de una bola de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:53 Comenta Compartir

La Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria llega cargada de luz, música y tradición, con un programa repleto de actividades para todas las edades. Los espacios más emblemáticos de la capital canaria, como Santa Catalina, Vegueta, San Telmo y Las Canteras, acogerán eventos que combinan innovación y arraigo. Las familias encontrarán numerosas opciones para disfrutar juntas de estas fechas, desde talleres creativos hasta cuentacuentos, espectáculos y actividades que recuperan la esencia de la Navidad tradicional.

La música vuelve a ser uno de los pilares del programa, con conciertos que abarcan desde agrupaciones folklóricas y sinfónicas hasta propuestas contemporáneas, DJs y espectáculos temáticos. A ello se suman los Belenes Canario y Hebreo, las rutas culturales y la presencia del tradicional Belén de Arena.

Como cada año, uno de los momentos más esperados será la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, acompañada de la gran Cabalgata que recorrerá las calles principales. La Navidad culminará con las celebraciones de Fin de Año y la mágica Noche de Reyes.

Encendido de las luces de Navidad

Todos los encendidos del alumbrado por barrios están programados para las 19:00h.

Miércoles, 26 de noviembre. Parque de Lomo Blanco (junto al campo de fútbol)

Jueves, 27 de noviembre. Parque Sixto Henríquez/ Lomo los Frailes

Viernes, 28 de noviembre. Parque de Altavista (junto al Centro de Salud)

Sábado, 29 de noviembre. Parque de Juan Pablo II

Domingo, 30 de noviembre. Plaza de la Feria

Jueves, 4 de diciembre. Acto oficial del encendido navideño de la ciudad en la Plaza de Santa Ana

Programa completo de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria

Actividades a lo largo de las fiestas

Ciudad de la Navidad Del 4 de diciembre al 5 de enero

Inauguración: 19:00h.

Horario: Lunes y viernes: 10:00 - 13:00h. y de 16:00 - 21:00h. Martes, miércoles y jueves: 16:00 - 21:00h. Sábado: 11:00 - 21:00h. Domingo: 11:00 - 18:00h.

Cerrado: 24 y 31 de diciembre. Los días 25 de diciembre y 1 de enero la Ciudad de la Navidad permanecerá abierta en el horario habitual de 16:00 - 21:00h.

Localización: Plaza de Canarias

Feria de atracciones Del 4 de diciembre al 5 de enero

Horario: De Lunes a Jueves: 16:30 a 21:30h. Viernes: 16:30 a 23:00h. Sábado: 11:00 a 23:00h. Domingo: 11:00 a 21:30h

Localización: El Refugio y Plaza de Canarias

Espectáculos lumínicos Del 4 de diciembre al 5 de enero

Horario: De Lunes a Domingo: 19:30h. De Jueves a Domingo: 2º pase a las 20:30h

Localización: Plaza de Santa Ana, c/Mayor de Triana y La Puntilla

Belén de arena Del 5 de diciembre al 8 de enero

Horario: 10:00 - 22:00h (*excepto 24/12, 31/12 y 05/01,que el horario es de 10:00 - 20:00h.)

Localización: Las Canteras

Programa diario

29 de noviembre

20:00h. Concierto Cadena SER. Plaza de España

1 de diciembre

17:30h. La lucecita de plata y otros cuentos. Biblioteca La Isleta

4 de diciembre

19:30h. DJ Ray López. Trasera del Parque Santa Catalina

20:00h. Acto oficial del encendido navideño. Plaza de Santa Ana

20:00h. Concierto Los Salvapantallas. Trasera del Parque Santa Catalina

5 de diciembre

17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Dolores Campos-Herrero

19:00h. DJ. Trasera Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto Última Parada. Trasera Parque Santa Catalina

6 de diciembre

17:30–19:30h. Taller infantil: Botas de Papá Noel. Trasera Parque Santa Catalina

19:00h. Línea DJ. Trasera Parque Santa Catalina

20:00h. Concierto Grupo Tabaiba. Trasera Parque Santa Catalina

21:30h. Concierto Kilombo Improvisado. Trasera Parque Santa Catalina

7 de diciembre

11:00–13:00h. Taller infantil: Botes de Navidad. Trasera Parque Santa Catalina

17:30h. Concurso de Tarjetas Navideñas. Trasera Parque Santa Catalina

19:30h. Música DJ Estro. Trasera Parque Santa Catalina

11 de diciembre

17:30h. Regalos con magia. Biblioteca Josefina de la Torre. Paseo de Las Canteras, s/n. Plaza Agatha Christie. Trasera Parque Santa Catalina

17:30h. Seres mágicos de Navidad. Biblioteca Néstor Álamo. C/ Severo Ochoa, s/n (Centro Cívico La voz del Batán)

12 de diciembre

17:30h. Taller de repostería. Decoración de galletas Navideñas. Trasera del Parque Santa Catalina

17:30h. Lámparas de Navidad. Trasera del Parque Santa Catalina

18:30h. Inauguración del Belén Canario. Espacio Cultural Jesús Arencibia. Tamaraceite

18:30h. Mapear, Imaginar, Construir. Biblioteca Alexis Ravelo. Espacio Cultural Jesús Arencibia. Tamaraceite

19:30h. DJ. Trasera del Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto de Los 600. Trasera del Parque Santa Catalina

13 de diciembre

16:00h. Recogida de Juguetes. Plaza de Santa Ana

17:30-19:30h. Taller de Cartas de Navidad Pop Up. Trasera del Parque Santa Catalina

17:30-19:30h. Las Navidades del nuevo Harry Potter. Concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. Plaza de Santa Ana

19:00-21:30h. Música en el Corazón de Vegueta. 3 pases de 30 min. por patio. Patios: Casas Consistoriales, Fundación Mapfre, Patio de Los Naranjos y Casa de Colón

19:30h. DJ. Trasera del Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto de Los Lola. Trasera del Parque Santa Catalina

14 de diciembre

11:00 h - 13:00h. Taller de decoraciones Navideñas. Trasera del Parque de Santa Catalina

19:30h. DJ Ernesto Acosta. Trasera del Parque Santa Catalina

15 de diciembre

19:00h. Inauguración Belén Hebreo de Fernando Benítez. Parque San Telmo

17 de diciembre

17:30h. Clásicos en el Quegles: Quinteto Khufu-Anch Ensemble (Palacete Rodríguez Quegles)

18 de diciembre

17:30h. Fábulas para cortar y pegar (Biblioteca Alexis Ravelo)

17:30h. Cuentos a la luz del solsticio (Biblioteca Josefina de la Torre)

19:00h. Concierto de Navidad: Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias (Plaza de Santa Ana)

20:30h–21:00h. Video Mapping «Sueña la Navidad» (Catedral de Santa Ana)

19 de diciembre

16:00h. Danzas de invierno en todo el mundo (Biblioteca Alexis Ravelo)

17:30h–19:30h. Taller Adornos Navideños (Biblioteca Josefina de la Torre)

19:30h. Música DJ Nichel B (Trasera Parque Santa Catalina)

21:00h. Concierto Aseres (Trasera Parque Santa Catalina)

20:30h–21:00h. Video Mapping «Sueña la Navidad» (Catedral de Santa Ana)

20 de diciembre

10:30h. Ruta: Belenes y tradiciones canarias en Navidad (inscripción previa)

17:30h-19:30h. Taller Delantales de Papá Noel (Trasera Parque Santa Catalina)

19:00h. Oratorio de Navidad de Bach (Auditorio Alfredo Kraus)

19:00h. DJ Aythamy. Trasera Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto de Kilian Viera. Trasera Parque Santa Catalina

20:30h–21:00h. Video Mapping «Sueña la Navidad» (Catedral de Santa Ana)

21 de diciembre

17:30h. Taller Diademas de Reno (Trasera Parque Santa Catalina)

19:00h. Oratorio de Navidad de Bach (Auditorio Alfredo Kraus)

20:30h. Noche Latina en Navidad con la Trova (Trasera Parque Santa Catalina)

23 de diciembre

21:00h. Concierto Los Gofiones (Plaza de Santa Ana)

26 de diciembre

17:30h. Seres mágicos de Navidad (Biblioteca Alexis Ravelo)

19:30h. 30 años. Espectáculo musical Navidad 2025. Zalakadula . 30 años (Teatro Pérez Galdós)

19:30h. DJ Ulises Acosta (Trasera Parque Santa Catalina)

21:00h. Concierto La Década Prodigiosa (Trasera Parque Santa Catalina)

27 de diciembre

17:30h–19:30h. Taller Elfos Navideños (Trasera Parque Santa Catalina).

19:30h. 30 años. Espectáculo musical Navidad 2025. Zalakadula . 30 años (Teatro Pérez Galdós)

20:00h. Sonora en Navidad (Trasera Parque Santa Catalina)

28 de diciembre

11:00h–13:00h. Taller Marionetas Navideñas Recicladas (Trasera Parque Santa Catalina)

19:30h. 30 años. Espectáculo musical Navidad 2025. Zalakadula . 30 años (Teatro Pérez Galdós)

19:30h. DJ Ruiman (Trasera Parque Santa Catalina)

31 de diciembre

22:00h–05:30h. Noche de Fin de Año: DJ Valdi, Leyenda Joven, Tonny Tun Tun, Armonía Show, DJ Promaster (Trasera Parque Santa Catalina)

2 de enero

10:30h–13:00h. Ruta: Los Reyes Magos y la tradición del regalo.

17:30h. Seres mágicos de Navidad (Biblioteca Alexis Ravelo).

17:30h. ¿Navidad y ciencia es posible? (Biblioteca Josefina de la Torre).

18:00h. Totó El Payaso (Trasera Parque Santa Catalina).

19:30h. Música DJ Antonio Boada (Trasera Parque Santa Catalina).

21:00h. Concierto Aduén Amaya (Trasera Parque Santa Catalina).

3 de enero

17:30h–19:30h. Taller Mochilas Navideñas (Trasera Parque Santa Catalina)

19:30h. DJ Ulises. Trasera del Parque Santa Catalina

21:00h. Concierto Yet Garbey. Trasera del Parque Santa Catalina

4 de enero

17:30h–19:30h. Taller Llaveros Navideños (Trasera Parque Santa Catalina)

19:30h. DJ. Trasera del Parque Santa Catalina

20:30h. Concierto Reina de Sal. Trasera del Parque Santa Catalina

5 de enero

11:00h. Llegada de los Reyes Magos (Base Naval).

16:30h. Gran Cabalgata (de C/ Juan Rejón al Parque San Telmo).

19:30h–00:00h. Conciertos Noche de Reyes (Trasera Parque Santa Catalina).

19:30h–00:00h. Conciertos Noche de Reyes Zona Triana (Parque San Telmo, C/ San Bernardo, Alameda de Colón).