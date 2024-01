Los empresarios de Triana defienden la Noche de Reyes: «La ciudad es de todos»

La música dejó de sonar en San Bernardo al límite de la medianoche del Día de Reyes, pero los ecos de la celebración colectiva que esa noche se vivió en Triana siguen amplificándose. La Asociación de Empresarios Zona Triana sale al paso del colectivo de vecinos que anuncia acciones legales contra la tradicional velada, señalando que su supresión del calendario de eventos sería una estocada letal para el barrio: «La ciudad es de todos», señala Carlos Bethencourt, presidente de la asociación.

El representante de los comercios de la zona está del lado del Ayuntamiento en la defensa de la Noche de Reyes. Entiende que se desestimara la petición realizada por escrito al gobierno de la ciudad de suspender los actos y señala que tampoco ve recorrido en los juzgados a la batalla que plantean. «Creemos que es una pretensión infundada. Si estuviéramos hablando de que es una zona en la que hay actividades de este tipo todos los años apoyaríamos sus reivindicaciones, pero no es el caso. Se trata de una única noche al año, por lo que además entiendo que esto no tiene ningún recorrido legal», indica.

Es más, Bethencourt asegura que la propia Asociación pasaría a la defensa activa de la Noche de Reyes si esta se encaminara a los tribunales. «Nosotros vamos a colaborar en defender que se siga celebrando la Noche de Reyes cada año, como es tradición. La defenderemos con uñas y dientes, como si tenemos que llegar finalmente hasta Estrasburgo», manifiesta.

Carlos Bethencourt sitúa ejemplos cercanos y dolientes para explicar las razones que le llevan a ponerse de frente en esta situación. Además de su experiencia como responsable de los empresarios de la zona, también es vecino de Triana. Y cuando mira hacia el otro lado del Guiniguada se pone a temblar. «Lo que no podemos permitir es que sigan cercando la ciudad. Que pase lo mismo que ha pasado en Vegueta. El barrio estaba en un gran momento, con actividades como la Oktoberfest o el Carnaval de Día, y se ha vuelto a convertir en un lugar de pisos vacíos y calles oscuras. Está sumido en la oscuridad. Y si acabamos con las actividades que dinamizan Triana nos acabará pasando lo mismo aquí», manifestó.

El dirigente de la patronal cierra filas ante la amenaza de judicializar la Noche de Reyes. Incluso señala acciones llevadas a cabo por los que impulsan la protesta contra la clásica celebración que no le han gustado nada. «Han llegado a decir que no emprenderían acciones legales contra la celebración de la Noche de Reyes si se retiran las terrazas que hay en la zona de Cano.Eso es directamente un chantaje, y eso no se puede permitir», comentó.

Noticia relacionada Las Palmas de Gran Canaria La Noche de Reyes se encamina a una denuncia en los juzgados por parte de vecinos de Triana Javier Darriba

Pero lo que principalmente fundamenta la respuesta de la Asociación de Empresarios de Triana es que para Bethencourt los denunciantes no tienen la entidad necesaria para hablar en boca del barrio. «Lo que no puede ser es que se arroguen la representatividad de todo un barrio como el de Triana, porque no es verdad. En la zona hay mucha gente que defiende que está no puede convertirse en una ciudad muerta empezando por un barrio tan emblemático como este. Hay un colectivo de vecinos que se está agrupando en una asociación llamada 'Enamorados de Triana' que también va a luchar porque la Noche de Reyes, y otros eventos, se mantengan activos en la zona», aseveró.

La oposición a la Noche de Reyes de Triana amagó con una denuncia el pasado año. Finalmente optaron por tratar de pararla mediante una petición por escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tras pedir indemnizaciones y amenazar con abrir frentes en la Justicia, vuelven a la carga en una situación polémica y que brota de una realidad que en los últimos años se está propagando por la ciudad y es el cerco a los eventos multitudinarios que ha ido, por ejemplo, arrinconando al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en muchas zonas de la ciudad.

«La culpa es del Ayuntamiento»

Para el presidente de la Asociación de Empresarios Zona Triana la principal responsabilidad de este cerco al ruido es del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Lamentablemente esta situación tiene mucho que ver con la actitud que tuvo el Ayuntamiento en muchas ocasiones que, como en el caso de Vegueta, ni se personó en los juicios. Y eso hace que ahora todo el mundo crea que pueda hacer lo que le de la gana en estos asuntos», comentó.