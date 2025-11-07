Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegó este jueves los primeros efectivos del contrato de emergencia adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente para reconducir la situación de emergencia sanitaria que se vive en la ciudad desde hace tiempo. Una semana después del anuncio de la contratación de emergencia por el «grave riesgo» que presentaba la acumulación de basura, un total de 28 operarios de Limpieza Viaria y 20 de Recogida de Residuos Sólidos se han sumado al operativo habitual de limpieza de la ciudad. La primera fase de la aplicación progresiva de los refuerzos de limpieza se completará este viernes con 10 personas más.

El contrato de emergencia prevé la incorporación de 261 personas y 54 nuevos vehículos. De ellos, 234 deben ser empleados en Limpieza Viaria (135 peones barrenderos; 20 especialistas en baldeo; 15 para desbroce; y 30 conductores de furgones, entre otros), junto con la incorporación de 44 vehículos o máquinas; y otros 27 (10 conductores y 16 peones) y 10 nuevos vehículos en Recogida de Residuos Sólidos.

La suma esta semana de 38 trabajadores en Limpieza Viaria y de 20 en Recogida cubre un 16% y un 74% de los objetivos de contratación de personal nuevo que quedaron fijados para los dos servicios respectivamente con el fin de poder afrontar el riesgo para la salud que representa la situación actual.

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aseguró ayer que la incorporación del personal y de la maquinaria se hará de manera progresiva y que todo el dispositivo estará operativo «lo antes posible», pero no se atrevió a poner fecha.

Los primeros barrios que se beneficiarán del refuerzo en Limpieza Viaria son los de Arenales y Alcaravaneras, donde se destinaron 20 nuevos operarios. Los otros 10 que se activan este viernes se centrarán en Escaleritas. «Entre las labores que desarrollarán figuran el refuerzo del barrido manual, el vaciado de papeleras, las actuaciones de baldeo y desinfección, la limpieza de zonas afectadas por vertidos, la retirada de rastrojos y los trabajos con maquinaria pesada tipo tractor», informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de una nota de prensa oficial, en la que se insistió en «la importancia de la colaboración ciudadana y del civismo como pilares fundamentales para mantener un entorno urbano cuidado y una convivencia responsable».

En cuanto a los medios mecánicos, desde el Ayuntamiento se especificó que se está «haciendo todo lo posible para agilizar la llegada de la maquinaria que viene de fuera».

En todo caso, desde FCC Medio Ambiente se ha conseguido reforzar la recogida de contenedores con más camiones de carga trasera. Según indicó la representación de los trabajadores de la empresa consultados por este periódico, se ha conseguido activar dos camiones más por las tardes, pasando de uno a tres; uno más por la mañana, permitiendo desplegar un total de once camiones; y uno más en el turno de noche.

El objetivo puesto sobre la mesa es hacer un refuerzo especial por las tardes, de manera que en el turno vespertino haya hasta siete camiones operativos de FCC, más del doble que en estos momentos.

Casi 25 millones de euros

Aunque se desconoce con exactitud del coste total de la prestación, en el expediente se especifica la necesidad de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria libere fondos por valor de 24,72 millones de euros anuales. De ellos, unos 3,85 millones de euros se destinarían a sufragar los costes del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos;y otros 20,87 millones de euros costearían el servicio de Limpieza Viaria y Mecanizada del municipio.

El coste final de esta adjudicación de emergencia dependerá de la propia capacidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en licitar y adjudicar los dos macrocontratos de limpieza en los que se trabaja desde hace veinte meses.

El que va más avanzado es el de Recogida de Residuos Sólidos, que se espera que esté adjudicado por un importe inferior a los 156,94 millones de euros en el segundo semestre de 2026. De cumplirse estas previsiones, el contrato de emergencia de Recogida acabaría originando un gasto cercano a los 2,6 millones de euros.

En cuanto al de Limpieza Viaria, todavía se está trabajando en la estructura de costes, por lo que es probable que su adjudicación (con una licitación de 334 millones de euros) se vaya más allá del segundo semestre de 2026. De ser así, la prolongación del contrato-puente a FCCMedio Ambiente generaría un coste que superaría los 21 millones de euros.

Ampliar La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, saluda a los nuevos operarios de Limpieza. C7

El recurso al contrato de emergencia muestra dos cosas: en primer lugar el riesgo sanitario al que ha quedado expuesta la ciudad, sobre todo, y según el gobierno, a partir de septiembre de este año; y, en segundo término, las dificultades administrativas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para sacar adelante sus contratos.

«Los mecanismos de contratación ordinaria (licitaciones de los megacontratos y arrendamiento de vehículos) se encuentran en fase avanzada, pero no producen efectos inmediatos, y que la cobertura de vacantes y sustituciones mediante procesos selectivos o bolsas de trabajo resulta materialmente imposible por la rigidez de la normativa de empleo público y la falta de listas de reserva», recoge el expediente que justifica la contratación de emergencia, «la falta de medios humanos y mecánicos convierte en ilusorio acudir a procedimientos abiertos, que exigirían meses de tramitación y cuya demora agravaría un riesgo ya manifiesto para la salubridad de la ciudad».

Hay que recordar que los técnicos advirtieron de que, en caso de no actuar de manera urgente, se podrían producir, entre otros perjuicios, la proliferación de plagas con potencial de transmisión de enfermedades, riesgo sanitario, contaminación y perjuicio reputacional.

Quejas de los trabajadores públicos

La representación de los trabajadores de Limpieza Viaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lamentó la falta de información con antelación sobre el nuevo proceso y, en concreto, en lo referido a la coordinación entre los trabajadores de la parte pública y los de la parte privada. Y advierten de que el traslado a sectores donde no hay cuartelillos va a generar dificultades a los empleados públicos, ya que no dispondrán de aseo ni lugar de descanso para cubrir necesidades básicas, como la higiene o la alimentación.

Por su parte, el presidente del comité de empresa de Recogida de Residuos Sólidos, Rafael Hernández, advirtió del temor que hay entre el personal público con esta «privatización» del servicio, pese al anuncio del gobierno de que se respetará el empleo municipal. «Se llenan la boca con que no van a tocarnos, pero si nos quitan el trabajo, ¿qué harán luego?», se preguntó Hernández, quien lamentó que el Ayuntamiento no hubiera informado antes a los trabajadores ni a sus representantes de las intenciones de realizar un contrato de emergencia, una solución que, en su opinión, supone un fraude de ley.

Nueva ordenanza

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria informaba este jueves de la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Ciudad, del proyecto de la Ordenanza de Higiene Urbana relativa a la limpieza de los espacios públicos y la gestión de residuos de competencia municipal, «un texto que refuerza el compromiso del Consistorio con la sostenibilidad, la salud pública y la mejora del entorno urbano», según una nota oficial difundida por el Consistorio.

La nueva norma regula por primera vez de forma integral las conductas y obligaciones vinculadas al mantenimiento de la limpieza en los espacios públicos, así como a la gestión de los residuos domésticos y comerciales no peligrosos.

La ordenanza adapta el marco normativo local a la legislación europea, estatal y autonómica, en cumplimiento de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y del Plan Integral de Residuos de Canarias 2021-2027.