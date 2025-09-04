El macrocontrato de Recogida ajusta anualidades y recorta la reposición de contenedores de basura El Ayuntamiento reimpulsa la ampliación del servicio con menos inversiones y más beneficio industrial para el adjudicatario final

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabaja ya con la previsión de licitar y adjudicar el próximo año el primero de los dos macrocontratos de Limpieza, el de Recogida de Residuos Sólidos y Contenerización. Este viernes, en un pleno extraordinario, el Consistorio impulsará una nueva autorización para ampliar las anualidades -de cinco a ocho- del contrato por el que se regirá la recogida de basura en el término municipal.

La decisión de reimpulsar el proceso que ya inició en marzo de 2024 se justifica en la necesidad de sacar adelante la licitación de un contrato que se atascó entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias.

LIMPIEZA VIARIA El servicio de Limpieza Viaria prevé una inversión de 334 millones de euros en un contrato que también se proyecta para ocho años de duración. Su estructura de costes también está siendo revisada en estos momentos por el Ayuntamiento.

Hay que recordar que, hasta enero, no se desbloqueó la tramitación del expediente. Fue en ese momento, tras cuatro meses de espera, cuando la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias emitió su informe valorativo de la estructura de costes, un documento preceptivo, pero no vinculante.

Las apreciaciones hechas desde la Comunidad Autónoma en cuanto al periodo de recuperación de la inversión, la ponderación de costes o sus índices de revisión han motivado una nueva propuesta de estructura de costes que será la que se someterá a la aprobación del dictamen del Pleno este viernes.

Este paso es obligatorio para poder licitar y adjudicar contratos con una duración a los cinco años, un periodo de vigencia excepcional que se permite para amortizar inversiones que representan una cuantía importante.

De 2024 a 2026

El primer cambio perceptible, y el más obvio, a la hora de comparar los documentos de ampliación de plazo -el de marzo de 2024 y el de septiembre de 2025- es el referido a la distribución de anualidades. En el primer expediente, el Ayuntamiento se situó en el convencimiento de que el nuevo servicio de Recogida comenzaría a funcionar en ese mismo año de 2024, con lo que el contrato se prolongaría hasta 2032. Sin embargo, ahora el Consistorio fija el inicio de la prestación del servicio en 2026 y lo mantiene hasta 2033.

El presupuesto base de licitación también se modifica. Se pasa de los 158,56 millones de euros previsto el año pasado a los 156,94 millones de euros de ahora, lo que representa una reducción del 1% respecto a los cálculos iniciales.

La propuesta que se lleva este viernes al pleno recorta la inversión prevista en unos 2,6 millones de euros. Aquí, el principal tajo afecta al capítulo de adquisición de contenedores, que pasa de los 17,32 millones de euros a los 15,1 millones. Aunque no varía la orden de renovar todos los depósitos del municipio (10.106), sí se reduce el número de contenedores a reponer en 2.562 y se queda en 7.580.

La reducción se completa con la eliminación de una partida de 384.000 euros del capítulo de adquisición de sistemas y materiales auxiliares que estaba destinada a la puesta en marcha de campañas de concienciación.

Privatización total en fines de semana

En el expediente se detalla que la recogida durante los fines de semana pasará, de manera definitiva, a la empresa privada, eliminando de esta manera los sectores de gestión directa. «Los fines de semana y festivos será la empresa adjudicataria la que realice la recogida íntegra de toda la fracción resto de nuestro municipio dado que los sectores/áreas municipales, de gestión directa, no están cubiertos ya que la gran mayoría de la plantilla municipal trabaja de lunes a viernes».

Pese a ello, los costes de personal suben en 1,14 millones de euros (+15%) al pasar de 7,53 millones de euros a 8,67 millones.

También resulta significativa la subida del beneficio industrial (del 4% al 6%) que cobrará la adjudicataria. En la tabla del presupuesto de ejecución anual se contempla unos ingresos de 1,13 millones en este concepto, cuando en el 2024 rondaba los 660.000 euros, si bien ese cálculo no contabilizó los gastos financieros en los costes de inversión.