El alcalde vincula los atascos de tráfico al crecimiento económico de la ciudad

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, aseguró que la principal causa de la congestión de tráfico en la capital es la mejora económica que ha venido experimentando la ciudad a lo largo de estos años.

«Ahora tenemos mas personas que nunca, en la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, trabajando. Si mejoramos económicamente, aumenta la movilidad, esto es normal, pasa en todos los sitios del mundo», detalló el edil.

A su vez, Hidalgo hizo referencia a que en el año 2020, con la pandemia, «el tráfico bajó junto con la actividad económica», pero recalcó que «la disminución fue negativa porque la gente perdió su capacidad económica y su calidad de vida».

Por otra parte, el alcalde dijo que «cuando llegamos al gobierno, más del 70% de los ciudadanos utilizaba coche particular para desplazarse por la ciudad; hoy en día es el 49%, es decir, que el 51% de la población se desplaza caminando, en vehículos de movilidad reducida o en transporte público», siendo esto datos «positivos» para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de la ciudad.

Por otro lado, el regidor socialista aseguró que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa adoptando medidas para prevenir que se siga agravando la situación del tráfico en la capital. Al respecto, el primer edil expresó su agrado respecto a los resultados obtenidos hasta el momento: «hoy estamos muy por debajo del número de vehículos por habitante de municipios como Telde. Creo que solo Santa Lucía de Tirajana se equipara a nuestros datos y eso es un éxito». «Lo que no vamos a hacer es irnos hacia el colapso porque eso es morir de éxito», concluyó Augusto Hidalgo.

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, hizo referencia a las vías que no son de competencia municipal y que aumentan el problema del tráfico en la capital: «Las autopistas y las vías de circunvalación, que han sido grandes obras históricas de la ciudad no nos corresponden, y esas vías son las primeras que generan tensiones en el tráfico». Esto se debe a que este tipo de carreteras «están hechas con la filosofía de vida y tránsito de los años 80 y del vehículo privado. Esto le ha dado extensión a la ciudad y son importantes para nuestro territorio, pero resultan complejas para la fluidez del tráfico ya que, como he dicho, irá a más si la economía y el empleo siguen creciendo», finalizó Hidalgo.