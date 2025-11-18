Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la familia, Raquel y Moisés.
Imagen de la familia, Raquel y Moisés. Cober

Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo

La Justicia da cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia

CANARIAS7

CANARIAS7

Ingenio

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La Justicia ha paralizado el desahucio de la familia con seis menores a su cargo en Ingenio. El lanzamiento que había sido previsto para este miércoles 19 a las 10.00 horas, se ha suspendido a petición expresa de los abogados de la familia.

La Plaza Número 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Telde (antes Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde) ha estimado hoy la solicitud de la familia de suspender el lanzamiento, derivado de un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado en 2019, en tanto la empresa pública del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan) finaliza su labor de búsqueda de una alternativa habitacional a los afectados, y estos, en paralelo, intentan negociar un alquiler social con la empresa adjudicataria de la vivienda.

La Justicia da un plazo de cinco días a Visocan para que informe de los trámites y del periodo aproximado que necesita para encontrar una alternativa habitacional a la familia y, al mismo tiempo, a la parte titular inmueble, por si estuviera dispuesta a negociar un alquiler social.

Con las respuestas que reciba de ambas partes, la Plaza tomaría una decisión: o bien podría nueva fecha al lanzamiento o daría el visto bueno a un acuerdo de alternativa habitacional.

