Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir» El padre de seis menores ha visto cómo se ha vuelto a reactivar el desalojo de su vivienda en Ingenio, fijado para el próximo jueves 13 de noviembre

David Rodríguez Medina Ingenio Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:25 Comenta Compartir

La peor pesadilla de Moisés García y su familia, entre la que se encuentra su mujer Raquel y seis hijos menores de entre 3 y 14 años, ha vuelto a despertar. Después de haber conseguido posponer el pasado mes de septiembre la orden de desahucio de su vivienda en Ingenio, ahora ven cómo el Juzgado la vuelve a activar para desalojar a la familia de su hogar, fijada para el próximo jueves 13 de noviembre a las 10.00 horas. «Nos quedan cuatro días y no sabemos a dónde vamos a ir», declara junto a la plataforma Derecho al Techo, quien está intentando buscar soluciones a los afectados a la vez que critican la orden de desahucio orquestada y solicitada por el fondo buitre Promontorio Yellowstone

En un intento por paralizar el proceso y criticar la desolada situación que vive esta familia, Raquel Saavedra, abogada de la plataforma Derecho al Techo, fue quien logró hace mes y medio suspender el proceso de desahucio al rpesentar un recurso por la ausencia del informe de vulnerabilidad de la familia. «Esta vez se ha vuelto a señalar que ese informe no es necesario porque consideran que Moisés trabaja y tiene unos ingresos, sin tener en cuenta el contexto de él y su familia», reclama Saavedra, quien a su vez añade que «hay seis menores y eso ya supone una vulnerabilidad. El tener ingresos no significa que la familia lo tenga todo resuelto».

Moisés en este tiempo afirma que se ha estado moviendo para buscar un lugar alternativo para ir junto a su familia, «pero no la ha encontrado, por lo que creemos que si no tiene una alternativa habitacional se debe suspender el proceso», aclara Saavedra, quien pide responsabilidades a las administraciones públicas para que se le encuentre una vivienda digna a Moisés y su familia. «Tanto el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), como el Ayuntamiento de Ingenio, y a cuatro días de que se produzca el deshaucio no han proporcionado ningua solución», denuncia la letrada

«Estoy buscando alternativas pero algunas casas están muy caras y otras se echan para atrás los dueños cuando les digo que tengo seis hijos». Este hecho produce que Moisés esté sufirendo un auténtico calvario a la hora de encontrar una vivienda a la que poderse mudar si se llega a consumar el desahucio. «Trabajo por la noche en una cadena de supermercados para poder usar la mañana para continuar buscando un hogar y un futuro para mi familia», comenta desesperado este vecino de Ingenio.

De la misma forma, la abogada aprovechó para criticar que esta vivienda pertenece al fondo buitre Promontorio Yellowstone, que ha sido radica en Irlanda y que «lo único que hace es especular con este bien inmuebel para dedicarlo posteriormente a la venta o al alquiler por un precio mucho mayor».

Pese a estar cobrando una pensión de 980 euros al mes por tener una incapacidad absoluta para poder trabajar, Moisés tuvo que renunciar a ella para volver a salir al mercado laboral. Actualmente, entre su trabajo y una pensión que recibe, ingresa entre 1.800 y 2.000 euros al mes, lo que hace imposible poder hacer frente a los gastos del hogar. «Pese a que tenga un buen ingresos, al tener hijos los propietarios directamente me dicen que no me alquilan», sostiene Moisés.

En los días que quedan tanto la plataforma Derecho al Techo como Moisés y familia continúan buscando soluciones para retrasar o parar el deshaucio del próximo jueves 13 de noviembre, así como una nueva vivienda donde esta familia de Ingenio pueda continuar con su vida.

Temas

Ingenio