El juzgado aplaza el desahucio de la familia de Ingenio por la borrasca Claudia La notificación llegó pasadas las 9.00 de la mañana, menos de una hora antes del horario fijado

Cristina González Oliva Ingenio Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Un respiro para Moisés y Raquel, el matrimonio de Ingenio con seis hijos menores que iba a ser desahuciado de su vivienda a las diez de la mañana. Cuando quedaba menos de una hora para el horario estipulado por el juzgado ha llegado el aviso de que se aplaza debido a la alerta meteorológica.

La familia ha estado arropada por miembros de la plataforma Derecho al Techo, así como por la alcadesa de la Villa, Vanesa Martín, y el edil de Vivienda, Lucrecio Suárez.

