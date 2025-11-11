El juzgado rechaza el incidente de nulidad del desahucio de Ingenio y sigue adelante Derecho al Techo denuncia que el Gobierno de Canarias envío este martes un informe de vulnerabilidad y que aún así el juez ha denegado la petición para paralizarlo

Cristina González Oliva Ingenio Martes, 11 de noviembre 2025, 18:59 | Actualizado 19:10h.

La asociación Derecho al Techo denuncia que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde tiene en su mesa desde la mañana de este martes un informe oficial del Gobierno de Canarias que acredita la situación de vulnerabilidad de Raquel, Moisés y sus seis hijos menores de edad, el matrimonio cuyo desahucio está previsto para este jueves en Ingenio, y aún así no ha suspendido el lanzamiento al rechazar el incidente de nulidad presentado por la defensa este mismo lunes.

Ha sido el propio Gobierno de Canarias el que ha remitido al juzgado un escrito en el que se adjunta el informe de vulnerabilidad, que obliga a la suspensión de los desahucios hipotecarios de familias vulnerables hasta el año 2028, detallan desde la plataforma. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) también ha pedido la paralización.

Pese a ello, sostienen que el órgano judicial, cuyo titular es el juez Juan Manuel Hermo Costoya, sigue sin paralizar el lanzamiento, «ignorando la existencia de este informe con clara vulneración de lo establecido en la legislación vigente». La resolución argumenta que la demanda de ejecución se presentó en octubre de 2019, cuando no existía la obligación de solicitar a los Servicios Sociales del municipio la emisión de ningún informe de vulnerabilidad previo al lanzamiento y rechaza de plano la admisión del incidente.

Desde la asociación consideran que esta actuación «puede constituir un caso muy grave con importantes consecuencias, al poner en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, así como el principio de protección de la infancia».

Movilización para este jueves

Por ello, reiteran su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda y anuncian que se mantendrá la movilización social y legal necesaria hasta que se respeten los derechos de la familia, obligada a abandonar su casa, propiedad de un fondo buitre. Para el jueves hay previsto un piquete de acompañamiento y resistencia para intentar negociar en el último momento.

Cabe recordar que el lanzamiento ya fue suspendido en el mes de septiembre mientras se resolvía un recurso de la defensa en el que se solicitaba el reconocimiento de la vulnerabilidad, aunque se ha reactivado y se ha vuelto a fijar la fecha para este jueves.

Ahora no hay más vías salvo un recurso de amparo, que ya no llegaría a tiempo, o que el propietario pida su suspensión. Y es que la familia perdió años atrás la capacidad de pagar su hipoteca y ha sido el fondo buitre el que pide el lanzamiento por la imposibilidad de llegar a acuerdos, pese a que ahora ambos trabajan y tienen ingresos.

De momento, Moisés García explicó que Visocan está en la búsqueda de una vivienda, aunque solo le quedan dos días. Sabe que el riesgo es ya innimente, por lo que ha comenzado a preparar la mudanza para llevar todas sus pertenencias a un contenedor mientras encuentra otra casa, al no haber otra alternativa.