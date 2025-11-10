Contrarreloj para evitar el desahucio de la familia con seis niños en Ingenio El juzgado desestima el recurso interpuesto por Moisés y Raquel, mientras el Icavi anuncia que pedirá nuevamente la paralización

Cristina González Oliva Ingenio Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:52 | Actualizado 18:02h.

El juzgado ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Moisés y Raquel, el matrimonio de Ingenio con seis hijos menores, que había solicitado la paralización del desahucio previsto para el próximo jueves. Desde la asociación Derecho al Techo reconocen que, aunque se ha presentado un recurso de revisión, el precedente del fallo anterior «no deja margen para el optimismo».

Ante el riesgo inminente de que puedan su vivienda, propiedad de un fondo buitre, la plataforma ha convocado para el jueves un piquete de acompañamiento y resistencia frente al domicilio de la familia con el objetivo de abrir un proceso de negociación 'in situ' con la comisión ejecutiva y evitar el lanzamiento mediante el diálogo.

Por su parte, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) anunció que volverá a solicitar la suspensión del desahucio, tal y como hizo en la ocasión anterior, en septiembre, aunque su efectividad dependerá finalmente de la resolución judicial.

Desde el Ayuntamiento de Ingenio informan que se está trabajando junto al Icavi y a Visocan, entidades dependientes del Gobierno de Canarias, para ofrecer una alternativa habitacional a la familia. Sin embargo, reconocen que la búsqueda de una vivienda adecuada para ocho personas está siendo compleja. «Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento, con el personal técnico y los responsables políticos, están actuando de forma coordinada para encontrar una solución», precisan.

No consiguen una vivienda para alquilar

Moisés García mantuvo este lunes una reunión con el edil de Vivienda, Lucrecio Suárez, en la que reiteró su preocupación por la falta de respuesta. «No nos dan una solución. Tenemos ingresos, podemos pagar un alquiler, pero nadie nos alquila por tener hijos», lamentó. Explicó además que la empresa en la que ambos trabajan, Hiperdino, les ha prestado dinero para afrontar la fianza y les entrega vales de comida para ayudarles a ahorrar, «pero aún así no conseguimos una casa».

Desde Derecho al Techo denuncian la falta de alternativas habitacionales y la desprotección institucional que padecen las familias vulnerables en Canarias. «Nos encontramos ante otro caso en el que los derechos de la infancia y el derecho a una vivienda digna se ven relegados frente a los intereses financieros», subrayan.

La asociación hace un llamamiento a la ciudadanía y a los colectivos sociales y vecinales para acompañar a la familia y visibilizar lo que consideran una nueva vulneración del derecho a la vivienda. «No podemos permitir que seis menores se queden en la calle. La vivienda es un derecho, no un privilegio», concluyen, mientras esperan la decisión definitiva del juzgado.