El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles

El desalojo fue suspendido el pasado jueves debido a la alerta a causa de la borrasca Claudia

Cristina González Oliva

Ingenio

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:46

Apenas un día después de que el desahucio de una familia de Ingenio con seis menores quedara aplazado debido a la borrasca Claudia, el juzgado ha emitido una nueva orden de lanzamiento para el miércoles 19 de noviembre a las 10.00 horas, reactivando la cuenta atrás para un desalojo que desde la plataforma Derecho al Techo consideran evitable.

La asociación denuncia que la orden se mantiene a pesar de la existencia de varios elementos que acreditan la vulnerabilidad del núcleo familiar del matrimonio conformado por Raquel y Moisés. Entre ellos, un informe oficial presentado por el Gobierno de Canarias, así como un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ingenio y la empresa pública Visocan para garantizar una vivienda alternativa en un plazo máximo de tres meses, el tiempo necesario para completar los trámites administrativos.

Según estas administraciones, la solución habitacional está ya en marcha, pero el procedimiento judicial no está otorgando el margen necesario para que pueda materializarse, se quejan. Si no hay cambios, el próximo miércoles se ejecutará un desahucio que dejaría en la calle a seis menores, aun cuando la vivienda sustitutoria está en proceso de asignación.

Desde Derecho al Techo reclaman al juzgado que suspenda la orden hasta que la alternativa habitacional esté disponible y piden a Visocan y al Ayuntamiento que aceleren los trámites para entregar la vivienda comprometida antes del lanzamiento.

Recuerdan además que la legislación española y los tratados internacionales prohíben desahuciar a menores vulnerables sin alternativa. «La familia está a días o decisiones de ser protegida o expulsada», señalan desde la plataforma, que anuncia que continuará acompañando y visibilizando el caso. «Un desahucio evitable es una injusticia, y la vulnerabilidad no puede quedar atrapada en la burocracia».

