Piden la suspensión del desahucio de Ingenio por la alerta meteorológica El desalojo judicial de la vivienda de un matrimonio con seis hijos menores, sin alternativa habitacional, está previsto para este jueves por la mañana

Cristina González Oliva Ingenio Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:51

La defensa de Raquel y Moisés, un matrimonio de Ingenio con seis hijos menores, ha pedido que se aplace el desahucio previsto para este jueves por la mañana debido a la alerta meteorológica activada por el paso de la borrasca Claudia por las islas.

En el escrito, le recuerda al juzgado que se trata de una familia con seis menores que carecen de alternativa habitacional, a lo que suma que tras las suspensión de las clases los niños deberán permanecer en la vivienda, presenciando el desalojo.

El lanzamiento puede paralizarse tanto sí así lo dictamina el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde, como si los que reclaman el inmueble, un fondo buitre, pide la suspensión.

Cabe recordar que ya no hay más vías judiciales para solicitar la suspensión debido a que el órgano judicial no solo rechazó un recurso, sino que no admitió un incidente de nulidad planteado por la defensa por tratarse de una familia en situación de vulnerabilidad.