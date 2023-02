Canarias llora la muerte de Manolo Vieira

Ángel Victor Torres, presidente del Gobierno de Canarias

Angel Víctor Torres, lamentó anoche la gran pérdida que supone la muerte de Manolo Vieira y aseguró que se va «uno de los grandes de Gran Canaria».

Torres, que se encuentra de visita oficial en Venezuela, conoció desde la mañana de ayer el empeoramiento del estado del humorista. Reconoció la gran influencia que ha tenido en la sociedad canaria, en la que encontró un hueco a través del humor «que no va a poder cubrir nadie», dijo el jefe del Ejecutivo autonómico.

Antonio Morales

presidente del Cabildo de Gran Canaria: «Había sabido sintonizar con cualquier rincón de Canarias con su socarronería».

«Es una pérdida enorme, un golpe muy fuerte para la gente de Gran Canaria», comentó anoche el presidente del Cabildo, Antonio Morales, al conocer el fallecimiento del humorista Manolo Viera, incluido como Hijo Predilecto en la lista de honores y distinciones de la corporación insular de 2023 aprobada este miércoles por unanimidad de los grupos políticos.

«Era un hombre muy querido que había sabido sintonizar con cualquier rincón de Canarias con su socarronería y su sarcasmo», señaló Morales sobre la faceta profesional de Vieira, de quien destacó que era uno de los pocos humoristas canarios que había triunfado también fuera del archipielago.

Como persona, dijo, «era un hombre muy cercano, muy nuestro, que se había ganado el respeto y el cariño de todos» por tantos años sobre los escenarios haciendo reír al conjunto de los canarios con sus relatos.

El presidente del Cabildo lamentó el fallecimiento del humorista de La Isleta y, recordando la reciente muerte del escritor grancanario Alexis Ravelo, indicó que «son dos golpes muy dolorosos seguidos, para la novela negra y para el humor».

Durante la jornada de ayer Morales intentó hablar con Manolo Vieira para comunicarle su distinción como Hijo Predilecto pero solo pudo hacerlo con su pareja, quien le comentó que el humorista le había pedido su teléfono móvil para estar al tanto de la noticia porque se sentía mejor. Sin embargo, lamentablemente, por la tarde tuvo una recaída que acabó con el fatal desenlace conocido.

El presidente del Cabildo aclaró, en todo caso, que su distinción como Hijo Predilecto de Gran Canaria se habia propuesto desde hace semanas.

«Muy triste. Se nos ha ido el HUMORISTA, con mayúsculas, de Canarias. El primero que trascendió nuestras fronteras. El que mejor supo captar el modo de ser de nuestra gente. Me queda el consuelo de que supo de su nombramiento como hijo predilecto de su isla antes de agravarse su estado. Vamos a echar mucho de menos su humor, su socarronería y su humanidad. DEP»

Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria

Augusto Hidalgoexpresó su sentimiento de pésame por este hijo predilecto de la ciudad «que sale de uno de los barrios más populares y da a conocer nuestra forma de ser a través del humor».

Hidalgo destacó que Vieira es el «humorista por antonomasia, el padre del humor en canarias y del monólogo en clave de humor en toda España».

Pidió despedirlo con una sonrisa «como a él le hubiera gustado».

Kike Pérez, humorista y amigo de Manolo Vieira

El humorista Kike Pérez se ha despedido de Manolo Vieira a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Te pudimos decir todo lo que te queríamos a la cara, y eso te lo llevaste contigo. Ahora descansa en paz, Jefe».

Añadiendo que: «te transformaste en cada uno de los que recogimos tu legado, sellaste para siempre tu huella en cada risa de los nuestros, te hiciste eterno. Tú descansa, nosotros nos encargamos de que sigas aquí. Agradecidos por tanto».

Alex Valdés, humorista

Me acaban de comunicar sobre el fallecimiento del gran Manolo Vieira. Me lo acaba de decir mi gran amigo juanfra Suárez. Y es una noticia que me choca fuerte porque hace solo unos días conversaba con él por teléfono.

Le había llamado porque había visto un vídeo donde un grupo de comediantes canarios le homenajeaban . Y eso me dió pie a llamarle, aunque hacía más de dos años que no hablaba con el.

Y se mostró muy feliz de que le llamara y que recordamos viejos tiempos . Aquellos tiempos en que intentábamos abrirnos camino en Madrid. Y recordábamos como ante la incredulidad de algunos ( los de siempre, los que dicen este acento no o está manera no, los que no se imaginan que el público puede querer oír algo fresco y auténtico, aún siendo diferente ) y como habíamos logrado tener un espacio en la capital española y sus medios.

Hablamos bastante del oficio de la comedia . De lo duro que es. Pero también de la enorme recompensa que tiene y del privilegio, que es ser apreciado por tu gente.

Por qué a los comediantes de larga trayectoria y de un fuerte arraigo en su cultura y este es el caso de Manolo, el público les tomo un cariño entrañable y terminan siendo como el tío gracioso de la familia.

Y eso era de cierta manera, Vieira, el tío de todos los canarios . El tío divertido, loco, entrañable y filosófico que todos siempre hemos querido tener. Ese que dice las cosas que nadie de la familia se atreve. Y que además las hice con tal gracia y autoridad, que no sentimos, además de identificados, también protegidos por la grandeza y la ternura de sus palabras. El tío que más quieren los niños traviesos.

Y por eso hablábamos del enorme privilegio, que significa ser un comediante querido por tu pueblo .

Y por supuesto, también hablamos de tomarnos un café muy pronto cuando yo visitara Canarias. « En abril estoy por allá le dije» y me dijo «no dejes de llamarme y charlamos un buen rato»

Fue una conversación especial, hermosa y lleno de afecto y admiración mutua . Porque los cómicos viejos ya no competimos. Ya sabemos que cada uno tuvo lo que le tocaba tener y que con eso es suficiente, y quizás demasiado.

Ese café ya no nos lo tomaremos . Al menos en esta vida que conocemos. Pero siempre me quedarán, su gracia, su sonrisa, el sonido de su voz, esos ojos pícaros y chispeantes, y la complicidad de un colega de los buenos, de este maravilloso mundo de la comedia.

Ahí también estará por siempre en mi película «Un rey en la Habana» donde tuve la suerte de que me hiciera un hermoso Cameo, haciéndonos reír con ese arte tan suyo, tan canario y tan universal.

Nada colega, que seguimos conectados , y seguimos intentando que nos acepten, que no se entiendan y que nos rían, más allá de cualquier moda o acento.

Aquel día te lo dije: «Te quiero máster» Y es verdad . Como no querer a Manolo Vieira?

Unión Deportiva Las Palmas

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, así se expresó a CANARIAS7 tras conocer su pérdida: «Manolo Vieira siempre presumió de su tierra, de sus raíces, de sus costumbres y, también, de sus colores, los de la UD Las Palmas. Era una persona muy querida en el club como así lo era en el resto de nuestra sociedad. Trasladamos todos nuestro cariño y apoyo a sus familiares y amigos en estos duros momentos. El sábado, antes del partido que disputaremos ante el Lugo, en el estadio se guardará un minuto de silencio en su memoria«.

Pacuco Rosales, legendario entrendaor de la UD

«Nací tres meses antes que él e íbamos juntos, cada mañana, al colegio Nuestra Señora del Pino, que estaba en Guanarteme. Nos criamos sin separarnos en las calles de La Isleta y creamos un vínculo que duró siempre. Más de 70 años, que se dice pronto. Un fenómeno como amigo, como persona, como artista. Defensor de la tierra, de Canarias, de lo nuestro. Y amaba la UD, era más amarillo que nadie«

Francis Candil, portavoz de CC en Las Palmas de Gran Canaria

Francis Candil, lamentó el fallecimiento del genio del humor isleño. « Las sonrisas seguirán presentes al oír su nombre y recordar sus chistes. Hoy despedimos a una de esas personas que con su humildad y socarronería nos ganaba», expuso, «hijo predilecto de Las Palmas de Gran y desde hoy de Gran Canaria, referente de Canarias para siempre».

Pepa Luzar, portavoz del PP en Las Palmas de Gran Canaria

Pepa Luzardo, se mostró abatida por el triste desenlace tan rápido. «Esta mañana pregunté cuando vi su nominación como Hijo Predilecto por Gran Canaria y me dijeron que ya estaba bien», explicó, «lo siento mucho, deja un vacío en esta ciudad con que tanto colaboró».

La edila recuerda la alegría que dispensó a generaciones de canarios, así como su participación en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como pregonero.

Luzardo hizo mención a la sala Chistera y lamentó que Vieira no pudiera «recibir el reconocimiento aprobado hoy por el Cabildo de Gran Canaria y se convierta en póstumo».