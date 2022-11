Manolo Vieira: «Me voy más feliz que el carajo»

«Llevaba dos o tres años con este pensamiento, y ahora ha llegado el momento. La edad no perdona y ya estoy mayor para esta actividad, por lo que es el momento de iniciar una nueva vida. No me voy con resquemor, sino más feliz que el carajo«, destacaba Manolo Vieira en el acto de presentación de su último espectáculo, 'La última y nos vamos', que servirá de despedida del humorista isletero de los escenarios.

El acto se celebró en el mítico Chistera, un templo de la risa que también cerrará sus puertas. Acompañado de los productores Santi Falcón y Cándido López, y con el apoyo entre los asistentes de humoristas actuales como Kike Pérez o Dani Calero, el humorista grancanario quiso mirar hacia adelante y destacó que estaba orgulloso con el trabajo realizado.

Llegó la hora de decir adiós. Manolo Vieira cumplirá 42 años de trayectoria profesional y en 2023 dejará atrás un legado impresionante, donde el humor canario ha tenido en él a un auténtico referente, con el acento de la tierra por bandera. Con el show 'La última y nos vamos', el isletero se despedirá de los escenarios en dos fases. En una primera, de mitad de noviembre a diciembre, dirá adiós a su carrera profesional y al mítico pub Chistera; y en una segunda fase, hasta mayo de 2023, el humorista efectuará una gira por toda Canarias y la Península.

Vivirá meses intensos, de muchos recuerdos y como se refleja en el cartel de su último espectáculo: «Algún día había que despedirse del escenario. Pero antes, tenemos la obligación de echarnos unas últimas risas». Considerado por muchos como el mejor humorista canario de todos los tiempos, referencia en el arte del stand up, la versión más avanzada del llamado monologuismo, pone punto y final a más de cuarenta años subido al escenario. Manolo Vieira presentará 'La última y nos vamos' como una representación diferente y especial donde además el artista propondrá una apuesta escénica que irá más allá respecto a lo que nos tiene acostumbrados. «Deseo que sea algo inolvidable, y más que un deseo, debe ser algo para recordar», afirma el humorista que espera despedirse de su amplia legión de fieles, a partir del próximo 18 de noviembre en el Chistera.

«La vida obliga a todo, menos a dejar de amar y reír. Y sigo amando y riendo. La pandemia ha precipitado muchas cosas y a las personas mayores nos ha robado mucho músculo. Llevo meses volviendo a los escenarios para prepararme y pillar ritmo, con el fin de poder montar una última creación y despedirme ilusionado de todo el público. Me gustaría seguir escribiendo y manternerme física y mentalmente«, afirma.