Más de quince personas viven en el Hospital majorero por falta de plazas sociosanitarias

El parlamentario popular Fernando Enseñat denuncia que la pérdida de tres especialistas en el Hospital General de Fuerteventura, más otro más en ciernes, y que existen más de quince personas dados de alta, pero que ocupan camas hospitalarias, culpando a la falta de recursos sociosanitarios.

Desde el Partido Popular (PP), se enumera que en el ultimo año la isla ha perdido un neurólogo, un microbiólogo y un otorrino. A la carencia de estos tres especialistas en el Hospital General, Enseñat añade la lista de espera de más de un año en alergología, «donde también se va a prescindir de uno de los especialistas. No entiendo que con la falta de médicos que tenemos no se hagan todos los esfuerzos para aumentar la plantilla y no para disminuirla».

Fernando Enseñat, parlamentario regional y presidente del PP. / javier melián / acfi press

Además, Enseñat denuncia que especialidades tan importantes como anatomía patológica, reumatología y neumología sólo cuentan con un especialista, «por lo que difícilmente se pueden reducir las listas de espera, y prestar el servicio de manera continua».

Enseñat denuncia también que más de 15 personas, la mayoría mayores, se encuentran en el Hospital majorero, por lo que vuelve a insistir al Gobierno de Canarias la necesidad de dotar a la isla de todos los recursos sociosanitarios necesarios para atender a estas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

Una vez más, el parlamentario recuerda que «seguimos esperando, a pesar de las promesas continuas del PSOE, por la puesta en marcha de la Unidad de Hemodinámica para realizar en la isla las cirugías cardiovasculares y cateterismos, y que no se tengan que derivar a Gran Canaria a nuestros pacientes del corazón y que en muchas ocasiones se retrasa su traslado».