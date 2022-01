La Unidad de Hemodinámica del Hospital suma tres años de espera por el equipamiento

Coalición Canaria (CC), denuncia que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias mantiene cerrados desde hace un año tres servicios del Hospital General de Fuerteventura «que ya deberían estar en marcha»: la nueva Unidad Psiquiátrica de Media y Larga Estancia (con una capacidad para 17 pacientes); la Unidad de Hospitalización Quirúrgica con 32 camas; y el búnker de Oncoterapia, anunciado por el consejero Blas Trujillo para comienzo de 2021. El más retrasado es la Unidad de Hemodinámica, con proyecto acabado desde abril de 2019 y que lleva casi tres años a la espera de que se licite el equipamiento.

El diputado del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura, Mario Cabrera, denuncia que además «son proyectos y obras que ya estaban en marcha o se hicieron en la legislatura pasada. El actual Gobierno de Canarias no ha hecho ni uno solo nuevo. Lo único que sí se han hecho han sido fotos y anuncios, pero de trabajo efectivo, cero». Pero es que además han eliminado de la planificación acciones de la pasada legislatura: el consultorio de El Castillo, el centro de salud de Corralejo II, la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal, la ampliación del consultorio de Costa Calma o el CAE de la Lajita. Mario Cabrera considera que al Gobierno «le sobran recursos económicos para invertir, pero por lo que vemos Fuerteventura no existe ni en sus planes, ni en sus proyectos de futuro, porque no han planificado nada nuevo, se han limitado a dar continuidad a lo que venía de la legislatura pasada».

Basta simplemente con comprobar cómo nueve meses después de la recepción oficial de las obras de la ampliación del Hospital General, con visita y foto a bombo y platillo del consejero, «la nueva Unidad Psiquiátrica de Media y Larga Estancia, con una capacidad para 17 pacientes y totalmente equipada desde hace tiempo, permanece cerrada y sin fecha de puesta al servicio de la población majorera», subraya Mario Cabrera. Lo mismo ocurre la nueva Unidad de Hospitalización Quirúrgica en la planta segunda, cuya puesta en marcha, con sus 32 camas, podría ayudar a atender el incremento de la actividad quirúrgica y la disminución de las listas de espera, «pero que permancece cerrada sin que a la población se le haya dado ni la más mínima explicación. Es simplemente dejadez y mala gestión», consideró Mario Cabrera.

La puesta en marcha del búnker de Radioterapia prometida por el actual consejero de Sanidad para principios de 2021, «sigue a día de hoy en fase de instalación y con cada fecha que se anuncia, su puesta al servicio de la población majorera cada vez se distancia más en el tiempo. El último anuncio ya sitúa para abril o mayo de 2022 la posible puesta en marcha de esta infraestructura tan demandada, es decir un año y medio más tarde», denuncia Mario Cabrera.

Con respecto a la Unidad de Hemodinámica, más de lo mismo. El proyecto de obras de la Unidad de Hemodinámica del Hospital quedó acabado y listo para licitar desde abril de 2019 por parte del Gobierno anterior. «Esta Consejería de Sanidad, tardó un año y medio en aprobar los pliegos y proceder a su licitación. Finalmente las obras de adecuación del espacio destinado a esta ynidad se adjudicaron en junio de 2021 por lo que a día de hoy ya se ha cumplido el plazo de ejecución y, sin embargo, esta Consejería todavía ni ha conseguido que se finalicen las obras ni ha procedido a licitar el equipamiento necesario para dotar esa nueva unidad» consistente en equipos electromédicos de alta complejidad como son los angiógrafos y polígrafos, advierte Mario Cabrera.