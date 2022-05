Pilar González: «El PP insular ha mostrado en numerosas ocasiones su deseo de que no regrese al partido» ayuntamientos La alcaldesa de La Oliva aspira a repetir en el cargo, «si puedo, con el PP, pero si no me quieren tengo muy claro lo que voy a hacer»

El municipio del norte es el «destino predilecto» de muchos ciudadanos europeos como primera residencia.

– Coalición Canaria (CC) se vanagloria de que ha tomado las riendas del Ayuntamiento de La Oliva al quedarse usted en minoría, sobre todo a raíz de la última modificación del presupuesto que se llevó a pleno.

– CC debe dejar de mandar mensajes falsos, centrarse en una oposición constructiva y no buscar como paralizar el ayuntamiento. Esa manera de entender la política de que cuando peor les vaya a los ciudadanos, mejor nos irá a nosotros es irresponsable y ridícula. No han asumido el control de nada, han enmendado una propuesta del equipo de gobierno para dar subvenciones a seis asociaciones de las casi doscientas que hay en el municipio; a ellos les corresponde explicar esta extraña maniobra.

– ¿Se ve de nuevo en el Partido Popular (PP) después de que la alcaldesa Esther Hernández forma parte de la ejecutiva regional o, muy al contrario, contempla presentarse en 2023 otra vez por Gana Fuerteventura?

– A Esther Hernández le felicito por su nombramiento, que es un reconocimiento a su valía como persona y como alcaldesa, pero hasta ahí. Mi incorporación al PP o no, depende como dice el presidente regional de la decisión de los órganos insulares sobre los que Esther no tiene capacidad de decisión. Yo ya he mostrado en reiteradas ocasiones mi deseo de estar dentro del proyecto del Partido Popular y la dirección insular ha mostrado en numerosas ocasiones su deseo de que no sea así. Obviamente mi proyecto como alcaldesa no es un proyecto de dos años, quiero y deseo ser alcaldesa una legislatura más para poder llevar a cabo el trabajo que ahora se está iniciando y dando sus frutos y lo haré; si puedo con el PP, pero si no me quieren tengo muy claro lo que voy a hacer.

– El Ayuntamiento ha pedido más viviendas de alquiler. ¿Y no viviendas de promoción pública, que el Gobierno de Canarias sólo ha previsto en Puerto del Rosario casco y El Matorral?

– En este tema coincidimos afortunadamente y de manera unánime toda la corporación. Para nosotros es prioritario dar una solución habitacional a los muchos trabajadores que prestan sus servicios en este municipio y no encuentran vivienda debiendo desplazarse a otros municipios. Por eso en un primer momento solicitamos al Gobierno de Canarias esta actuación, pero somos conscientes de que es necesario fortalecer el mercado de viviendas de protección oficial en el municipio y seguiremos trabajando en esa línea.

– La inseguridad ciudadana es uno de los problemas mayores del municipio, de hecho usted ya reclamó la presencia de la Policía Autonómica en la desescalada. ¿Qué soluciones plantea?

– Es un tema complejo, sin el apoyo de la Administración del Estado con el refuerzo de la Policía Autonómica seguiremos teniendo que recurrir a una plantilla muy reducida tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil, lo que nos obligará a seguir reforzando la seguridad ciudadana con el apoyo de la seguridad privada.

Pilar González es alcaldesa desde hace unos dos años por una moción de censura al alcalde de CC. / javier melián / acfi press

– El pase al grupo de no adscrito de la exconcejala de Podemos ha llegado al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ¿Es saludable políticamente que en democracia se acabe ahí?

– El derecho de defensa es una garantía del Estado de Derecho. Nada hay más democrático que poder ejercer sus derechos legales y solicitar el amparo de los tribunales, que por cierto le han dado la razón, cuando desde dos grupos políticos de la oposición se quieren erigir en jueces y dictar sentencia sobre un tema que está sometido a la resolución judicial. A día de hoy Mari Carmen no es exconcejal de ningún grupo político, sigue siendo concejal en representación del grupo que lideró en las pasadas elecciones y así seguirá siendo hasta que haya una resolución judicial firme.

– El Ayuntamiento tiene una nueva ordenanza para la vía pública. ¿Mejorará la imagen de algunas localidades, sobre todo El Cotillo y Corralejo?

– Esa es nuestra intención y desde luego un objetivo prioritario para mí. Tanto el casco antiguo de Corralejo como el de El Cotillo se deben convertir en dos referentes que impulsen la ya por si atractiva imagen de nuestro municipio. Se trata de 'construir el pasado y diseñar el futuro', buscar un nexo entre los desafíos del presente en los municipios y el diseño de los entornos urbanos y las experiencias del pasado.

– Un alto porcentaje de los vecinos de La Oliva procede de Italia. ¿Qué ofrece el municipio para que lo prefieran como lugar de residencia?

– De Italia, de Alemania, de Inglaterra, de Francia. Cada vez son más los europeos que acuden a La Oliva no sólo como destino turístico sino como lugar donde fijar su residencia e iniciar un sin fin de proyectos empresariales que van desde el sector turístico hasta el comercio pasando por las nuevas tecnologías y las renovables. La calidad de vida de La Oliva, su crecimiento socioeconómico y las oportunidades que se generan, así como un espacio urbano y paisajístico maravillosos hacen que seamos el destino predilecto de muchos ciudadanos europeos.

Gónzalez Segura gobierna con un segundo equipo de gobierno, después de haber cesado a una edil de En Marcha. / javier melián / acfi press

– ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de La Oliva después del vandalismo registrado en la torre defensiva de El Tostón, en El Cotillo?

– Desde el minuto uno nos hemos coordinado con la Consejería de Cultura del Cabildo para actuar en la rehabilitación de las pintadas de la torre de El Tostón y así mismo nuestra Policía Local se ha coordinado con otras fuerzas de seguridad para intentar dar con los culpables. Ha sido un atentado contra el patrimonio histórico de todos los majoreros que no puede quedar impune; como alcaldesa y como ciudadana me siento desolada ante la crueldad de algunos indeseables.

–¿Ha regresado el turista al municipio de La Oliva tras la pandemia?

–Hay un dato que responde a esta pregunta; La Oliva en porcentajes netos ha sido el municipio que más ha crecido en reservas y visitantes en el archipiélago en este año. Un dato que evidencia bien a las claras el magnífico trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento y que no es solo fruto de la Concejalía de Turismo, que sin duda tiene mucha responsabilidad en el éxito, a ella hay que sumarle Deporte, Cultura, Festejos, Gastronomía o Comercio que también aportan y mucho a este espectacular crecimiento.

- ¿Aprecia un amento del número de turistas que acuden al municipio de La Oliva por teletrabajo?

- Cuando en plena pandemia se apostó por esta fórmula no imaginábamos que iba a tener el éxito alcanzado. Hoy en día son muchos los profesionales que por diferentes espacios de tiempo están eligiendo La Oliva para desarrollar esta nueva fórmula laboral que ha venido para quedarse. Cuando presentamos esta iniciativa, algunos la tacharon de ridícula; hoy es copiada por muchos municipios de Canarias; algo habremos hecho bien.