ETA, NPC, ASAP, IDK... necesitas saber estas siglas en inglés para no parecer 'viejuno'

Los que son medianamente espabilados, cuando leen en un mensaje alguna palabreja que no entienden, lo que hacen es ir a Google a mirar qué diablos significa para no quedar mal.Sobre todo, si no se tiene la confianza suficiente con la persona que la ha lanzado como para preguntárselo abiertamente. Normalmente son términos en inglés, pero para mayor dificultad, de un tiempo a esta parte se están extendiendo los acrónimos en ese idioma (siglas pero que se pueden pronunciar como un vocablo) y que, al menos las primeras veces, causan una auténtica conmoción. ETA, ASAP, BWT... un estudio realizado por la plataforma de aprendizaje de idiomas Preply ha recogido los que más buscamos los españoles en Internet para enterarnos de lo que nos están contando.

«Las siglas del informe se usan más entre la población joven, ya que se han incorporado del inglés en las últimas décadas debido a la globalización y digitalización de nuestras vidas. Pero es probable que la gente mayor de 40 años tenga dificultades para entenderlas, y no suelan usarlas. Sin embargo, la población de menos de 30 años ha crecido con ellas, por lo que no solo las conocen, si no que las usan en su día a día en el trabajo, en conversaciones con amigos...», indica Sylvia Johnson, directora de Metodología de Preply.

Según el estudio de Preply, los jóvenes entre 16 y 24 años son los más dados a incluir anglicismos en su lenguaje, lo que englobaría también estos acrónimos. El 28 % usa entre 11 y 20 diarios, y el 14 % más de esta cifra. En el entorno laboral, la redacción de mails y la comunicación oral y de reuniones concentran una mayor densidad de estos términos, pero es importante señalar que este lenguaje se ha extendido a conversaciones y chats de ocio entre los jóvenes, que por su inmediatez se hacen enseguida fans de las expresiones cortas. Los acrónimos ingleses están presentes, por lo tanto, en la oficina, en las redes sociales, pero también en apps de mensajería y eventos sociales cara a cara donde los integrantes son gente joven.

¿Aclarar por si acaso?

El problema viene cuando el receptor de estas palabras se queda con cara de póker. ¿No es una falta de cortesía plantarlos en un mensaje o conversación si no estamos seguros de que los entiende el destinatario? ¿O acaso es lo que buscan algunos 'enteraos' con ganas de quedar por encima? «Algunas personas pueden tener estas expresiones muy interiorizadas y no darse cuenta de que su uso puede ser excluyente... y es cierto que aún no han penetrado en toda la población y pueden generar problemas de comunicación», admite Johnson.

En el caso de estar en situaciones comunicativas donde pueda suceder esto, es importante que el emisor especifique su significado o lo aclare brevemente para evitar malentendidos, recomienda la experta. Y con eso de ahorrar tiempo, ¿no vamos a acabar hablando 'raro', como robots? « Siempre existe la sensación de que la economización del lenguaje lleva al empobrecimiento, pero no creemos que sea así -asegura-. Las personas usan de manera instintiva el lenguaje para que sea lo más eficaz posible, y se adaptan a las situaciones. Es importante tener en cuenta que muchas de estas expresiones se refieren a conceptos que en español no tienen un término como ta»l.

Estos son, según el ha recogido el estudio, los acrónimos anglosajones que más buscamos en Google para saber qué significan.

-CEO (Chief Executive Officer), usado para nombrar a los directores ejecutivos de compañías y que aglutina más de 22.000 búsquedas mensuales. ¿En serio que hay alguien que todavía no sepa que unCEO es un jefazo? Pues con este es mejor no equivocarse...

-NPC (Non Playable Character), con más de 15.000, le sigue en segunda plaza. Se trata de un término originario del mundo de los videojuegos que ha dado el salto al lenguaje de la generación Z. Su traducción literal es 'personaje no jugable', que en el mundo 'gamer' son secundarios y, en muchos casos, sencillos y repetitivos: siempre hacen y dicen lo mismo. Un artículo del diario The Independent publicado en 2018 recogió el uso de NPC como un insulto.Los seguidores de Trump llamaban a demócratas y personas de izquierdas NPC para decir que eran incapaces de pensar por sí mismos. La palabra fue ganando popularidad en las redes sociales y ahora mismo se usa mucho para designar a alguien sin personalidad.

-ETA (Estimated Time of Arrival) No tiene nada que ver ni con la banda terrorista ni con las enfermedades de TransmisiónAlimentaria. Significa Hora Estimada de Llegada. En el sector del transporte o de la logística se usa mucho.

-ASAP (As Soon As Possible),Cuando te dicen que te van a conseguir algo ASAP o que te van a contestar ASAP quiere decir que lo van a hacer lo antes posible.

-BTW (By the way).Es 'por cierto'.

-FYI (For Your Information) Para tu información

-BRB: (Be Right Back) Regreso en seguida

-DIY (Do It Yourself) Hacerlo tú mismo.

-NVM (Never Mind) No importa/ no te preocupes.

-JIC: (Just in case) Por si acaso.

-ICE (In case of Emergency) En caso de emergencia.

-OMW (On my way) De camino.

-IDK: (I Don't Know) No lo sé.