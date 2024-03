Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de marzo 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Si alguien conoce la zona en la que se busca a los dos jóvenes desaparecidos desde el viernes en El Confital es Agustín Cabrera, un pescador de La Puntilla que es conocido como 'el chalana'. Y no solo porque faena por allí cuando el mar lo deja, sino por el peaje que le han cobrado las olas. «Por ahí, en Roque Ceniciento, en un charco que hay en lo alto, se me ahogó un amigo porque se metió el mar, y el Chacalote (el pescador Juan Casallas, fallecido junto a Gregorio Santana, Boro, su compañero de artes, en julio de 2006) también murió por esa zona», explica. Sus palabras no deben ser interpretadas como un presagio, tan solo como una descripción de una voz experimentada cuando se trata de sortear al océano. «Allí la marea es muy complicada», expone, «yo solo voy por ahí cuando la marea está muy en calma».

Recuerda también que en una zona cercana desapareció Juan Luis Cedrés, un conocido corredor de La Isleta, en noviembre del año pasado, cuyo cuerpo no ha sido recuperado todavía. Asegura que las profundidades son muy grandes. A escasos cincuenta metros de la orilla, el mar se hunde otro medio centenar de metros. «Yo echo las nasas por ahí y un poco más allá ya baja hasta los ochenta metros». Y a medida que no se va alejando de la costa, se pueden alcanzar los cuatrocientos metros, en el reino del cangrejo y de los camarones. «Es una zona muy peligrosa», reflexiona este marinero, «porque esos fondos tienen muchos recovecos y las mareas entran y pueden arrastrarte». Agustín Cabrera informa de que ha intentado ayudar a los equipos de emergencia con su conocimiento de la zona de La Hondura, pero reconoce que las mareas «no te permiten que te acerques» a la costa. Detalla que el martes se irá calmando y que el miércoles el mar estará perfecto.