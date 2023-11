Una sobrina del desaparecido en El Confital: «Creemos que mi tío cayó al agua»

«En cuestión de segundos mi tío desapareció», estas son las declaraciones de Sabrina Medina, una sobrina del pescador desaparecido este viernes en El Confital. La situación para la familia de Juan Luis, nombre del desaparecido es ya «desesperante». «Llevamos aquí 3 días viendo como sale el sol y como se esconde, pero no perdemos la esperanza de encontrarlo, aunque creemos que cayó al agua».

Según cuenta su familia, Juan Luis es una persona a la que gusta ir a la zona de El Confital a correr y a pescar, y este viernes, por desgracia, tomó la decisión de ir a pescar a pesar del mal estado de la marea. Su hermano Daniel cuenta cómo empezó esta pesadilla: «Estaba pescando y yo veía que la marea estaba mal, entonces me escondí para que no me viera allí, me puse a leer el periódico y cuando terminé volví a asomarme y ya no lo vi. Un corredor de la zona con el que él solía juntarse me dijo que lo había visto hacía unos 30 segundos y cuando me asomé ya no estaba. Fue todo muy rápido».

Tras más de 72 horas de búsqueda, la familia, que ha permanecido en todo momento en el lugar donde fue visto por última vez Juan Luis, encontró este domingo unas playeras del pescador, lo que les ayuda a mantener la esperanza: «No vamos a movernos de aquí, cada pista que encontremos es un rayo de luz».

Un dispositivo busca por tierra, mar y aire

A primera hora de este lunes, varios buzos de la Guardia Civil comenzaron la búsqueda en el lugar exacto donde se cree que pudo haber caído este pescador de 64 años. Daniel, hermano del desaparecido comenta que «encontraron su caña de pescar y ahora van a rastrear por la zona de Costa Ayala porque lo más probable es que si cayó al mar la marea lo haya arrastrado hasta esta zona».

Desde que se diera la voz de alarma el viernes a las 13.45 horas, un dispositivo con medios marítimos, aéreos y terrestres no ha parado de buscarlo.

Muestras de agradecimiento

La familia de Juan Luis no se rinde en esta incesante búsqueda pero también agradece los cientos de mensajes de apoyo que están recibiendo así como las muestras de cariño de todos los vecinos que le ofrecen agua, comida, un baño o un lugar donde descansar. «Es increíble lo bien que se está portando la gente con nosotros. Desde los vecinos que han sido maravillosos hasta los miembros de rescate que están haciendo todo lo posible por encontrar a mi hermano», concluye el hermano de Juan Luis.