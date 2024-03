Un día más de desasosiego para las familias de los desaparecidos: «La fe me mantiene fuerte»

Cinco días de espera en medio de la incerteza. Alejandro y Yassine quedaron el pasado viernes en El Confital, Las Palmas de Gran Canaria, para pescar y ahí fue donde se les perdió el rastro. Pese a ello, la hermana de Yassine, Hasna, no pierde la esperanza. «Tengo mucha fe que me mantiene fuerte para poder saber algo nuevo de mi hermano».

«Aún así está siendo duro y no lo tengo asimilado» reconoce Hasna, quien continúa pendiente de todas las informaciones que los cuerpos de seguridad y efectivos de emergencia facilitan en esta intensa búsqueda de cinco días que desde los confines de El Confital continúa realizándose. «No aparece nada en tierra ni en mar y en el mar no se puede encontrar nada porque nadie se puede meter por su peligrosidad» afirma con desesperación la joven, que ayer recibió los objetos personales de Yassine, aquellos que los efectivos de seguridad encontraron en el lugar del incidente.

Hasna cuenta que el viernes se activaron las alarmas para toda la familia, ya que Yassine se fue a pescar con Alejandro desde muy temprano y aseguró que volvería pronto a casa. «Mi hermano a veces nos da esos sustos de llegar tarde a casa, pero lo de ese día no fue normal. Él siempre llega y el viernes no llegó»

Noticia relacionada Desaparecidos en El Confital La madre de Alejandro: «La esperanza no se pierde pero cada día se vuelve más complicado» Bárbara Blanco

La joven vive en Alemanía y desde allí hizo todo lo posible para descubrir donde estuvo su hermano el viernes. «Mi madre estaba muy preocupada. Hablé con los amigos más cercanos de Yassine durante todo el día y ya pasada la tarde me avisaron de que tratara de no asustarme, pero cabe la posibilidad de que mi hermano estuviese desaparecido. Cuando contactaron con la Policía ya supe que era algo serio». Y así, vino ella misma a Gran Canaria para seguir en su busca.

La hipótesis que barajan los cuerpos policiales es que uno cayó al mar y el otro se tiró para tratar de ayudarle. «La madre de Alejandro me ha comentado que él no sabe nadar, así que yo pienso que se vio en apuros al caerse y Yassine entró al agua a su rescate», considera Hasna.

No obstante, tal y como destaca Hasna, aún no se sabe nada de lo sucedido. En estos momentos de incertidumbre lo que desea es valorar la figura de su hermano, quien no solo es conocido por consolidarse como un notable delantero en el Unión Viera, sino que además «es una persona muy cercana, querida y que siempre suele dejar marca por allá por donde pasa».

Labores de rescate

La Policía Nacional confirma que el servicio de Medios Aéreos de su comanda continúa este martes con la búsqueda de los dos menores desaparecidos en la bahía del Confital. Nuevamente desde primera hora de la mañana se ha desplegado al GEAS de la Comandancia de Las Palmas, en una jornada en que las circunstancias climatologicas han permitido su inmersión en el lugar donde se les perdió la pista.

En este momento los buzos de la Guardia Civil están trabajando en el lugar hasta agotar recursos humanos y logísticos.

Además en el mar la Patrullera Rio Ara del Servicio Marítimo Provincial está dando apoyo a los GEAS trabajando en una búsqueda sectorizada en el litoral.

En tierra una Patrulla de la Sección Fiscal del Puerto se coordina con todos los medios disponibles con un enlace del Centro Operativo de Servicio en el Puesto de Mando Avanzado, ademas de quedar a disposición el helicóptero de la Guardia Civil que se coordinará con el resto de medios aéreos.