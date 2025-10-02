Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del rescate de Lionel Ramírez tras ser rescatado. Arcadop Suárez

Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»

El joven se recupera en el hospital San Roque de Meloneras | La guardia civil busca sin éxito la moto de agua

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:52

Comenta

Lionel Ramírez, el joven recatado este jueves tras pasar dos noches y un día desaparecido en alta mar se recupera en la UCI del hospital San Roque de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. Su madre Natividad Collado apunta que está en observación y que todas las analíticas que le han hecho dan buenos resultados. «Mi hijo me cuenta que lo pasó muy mal pero siempre tuvo claro que lo iban a rescatar», añade.

«Él está bien, lo que pasa es que está muy débil, cuando se levanta aún se marea», cuenta Natividad minutos después de haberlo ido a ver nuevamente al centro hospitalario. Según Lionel, la peor de las noches fue la primera, la noche de su desaparición el lunes pasado «había muchas olas y le hicieron pasarlo muy mal». El joven se había amarrado la moto de agua a una de sus manos y se había pasado los dos días nadando, cuando se cansaba o sentía que la corriente le arrastraba, se subía a la moto y descansaba.

Natividad Collado, este jueves aliviada tras la angustia de dos días seguidos, quiere agradecer el trabajo de Cruz Roja y Salvamento Marítimo en las tareas de búsqueda de su hijo.

La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para establecer lo sucedido, reinició la mañana de este jueves las tareas de búsqueda de la moto de agua en la que fue hallado Lionel, pero según fuentes oficiales no han tenido éxito y es probable que se haya hundido.

