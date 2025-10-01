Ola de solidaridad en redes por la desaparición de Layonel Ramírez en San Bartolomé de Tirajana Familiares, amigos y el mundo de la lucha canaria se vuelcan con mensajes de ánimo mientras continúa la búsqueda del joven en el mar

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:03 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

La desaparición de Layonel Ramírez Collado ha provocado una avalancha de apoyo en redes sociales, donde conocidos, amigos y su club de lucha han mostrado su cercanía a la familia en estos momentos de incertidumbre. El joven exluchador cayó al mar este lunes por la tarde cuando intentaba recuperar una moto náutica a la deriva frente a la costa del Castillo del Romeral, lo que activó un amplio dispositivo de búsqueda por parte de Salvamento Marítimo y el GES que continúa activo.

Desde entonces, las redes se han llenado de fotografías con el cartel de búsqueda, mensajes de ánimo y llamamientos a la esperanza. También el ámbito de la lucha ha expresado su conmoción, recordando la trayectoria deportiva del joven y sumándose al deseo de que pueda regresar con vida.

El que fuese su club Santa Rita Luchas dedicó una sentidas palabras a través de su cuenta de Facebook: «Desde nuestro club de lucha Santa Rita nos encontramos profundamente consternados por la desaparición de Lionel Ramírez, exluchador de nuestra base y del equipo sénior. En estos momentos de incertidumbre, mantenemos la esperanza de que sea localizado lo antes posible y que se encuentre bien. Queremos hacer llegar toda nuestra fuerza y apoyo a sus familiares y allegados».

También los perfiles de redes sociales de los ciudadanos de toda la isla de Gran Canaria y en especial de los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, se han llenado de mensajes pidiendo que no se detenga la búsqueda y compartiendo en historias de Instagram el cartel de la búsqueda. Además, usuarios de las redes piden que no dejen de compartir para no apagar el caso y recuerdan que el canal oficial de contacto debe ser siempre el 112.

La familia a través de los medios se muestra agradecida por la ola de solidaridad, pide mantener la colaboración ciudadana y seguir compartiendo información para apoyar en la búsqueda.