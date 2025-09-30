Un joven desaparece en el mar al intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana El desaparecido es Layonel Ramírez Collado, luchador canario, cuyo rastro se perdió anoche en la costa del Castillo del Romeral

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 18:49

Un amplio dispositivo de emergencias busca desde anoche a Layonel Ramírez Collado, un joven luchador canario que desapareció en la costa de San Bartolomé de Tirajana, a la altura del Castillo del Romeral. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias 112, Ramírez se lanzó al mar tras una moto náutica que había quedado a la deriva mientras navegaba en una embarcación.

El 112 explicó en su cuenta de 'X' que en el operativo participan Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y cuerpos policiales, que reanudaron la búsqueda este martes 30 de septiembre con medios aéreos, marítimos y terrestres. Hasta la tarde de hoy, no se ha producido ninguna actualización sobre su localización.

En redes sociales circula la imagen del joven desaparecido, acompañada de mensajes de apoyo y del llamamiento de su familia para dar con su paradero. «Nos unimos al llamamiento de la familia para dar con su localización. Enviamos un mensaje de ánimo y esperanza a sus seres queridos deseando que Layonel pueda ser encontrado indemne», señala una de las publicaciones.

Compañeros de la lucha canaria han apuntado que las últimas historias que Ramírez compartió en redes sociales mostraban un barco amarrado a una lancha y a una moto acuática, la misma que trataba de recuperar cuando se produjo la desaparición.