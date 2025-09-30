Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Layonel Ramírez Collado desapareció en el mar de San Bartolomé de Tirajana. Arcadio Suárez

Un joven desaparece en el mar al intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana

El desaparecido es Layonel Ramírez Collado, luchador canario, cuyo rastro se perdió anoche en la costa del Castillo del Romeral

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:49

Un amplio dispositivo de emergencias busca desde anoche a Layonel Ramírez Collado, un joven luchador canario que desapareció en la costa de San Bartolomé de Tirajana, a la altura del Castillo del Romeral. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias 112, Ramírez se lanzó al mar tras una moto náutica que había quedado a la deriva mientras navegaba en una embarcación.

El 112 explicó en su cuenta de 'X' que en el operativo participan Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y cuerpos policiales, que reanudaron la búsqueda este martes 30 de septiembre con medios aéreos, marítimos y terrestres. Hasta la tarde de hoy, no se ha producido ninguna actualización sobre su localización.

En redes sociales circula la imagen del joven desaparecido, acompañada de mensajes de apoyo y del llamamiento de su familia para dar con su paradero. «Nos unimos al llamamiento de la familia para dar con su localización. Enviamos un mensaje de ánimo y esperanza a sus seres queridos deseando que Layonel pueda ser encontrado indemne», señala una de las publicaciones.

Compañeros de la lucha canaria han apuntado que las últimas historias que Ramírez compartió en redes sociales mostraban un barco amarrado a una lancha y a una moto acuática, la misma que trataba de recuperar cuando se produjo la desaparición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  5. 5 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  6. 6 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  7. 7 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Los altos cargos del Gobierno de Canarias desvelan el dinero que tienen en el banco y algunos no superan los 1.600 euros
  9. 9 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  10. 10 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un joven desaparece en el mar al intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana

Un joven desaparece en el mar al intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana