«Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto y la moto lo salvó» Natividad Collado, la madre de Layonel, el joven localizado tras dos noches desaparecido en alta mar, confiesa que ha pasado su peor pesadilla | José Collado, uno de sus abuelos, recibe a su nieto a pie de muelle, en Arguineguín

Gaumet Florido Mogán Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:43 | Actualizado 14:59h.

«Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto y la moto lo savó». Natividad Collado tenía fe y no se equivocaba. Layonel Ramírez estaba vivo. Con mucha hambre, dolorido y muy cansado tras dos noches en alta mar, casi sin ropa y a la deriva, pero vivo, que es lo que tanto deseaba su familia. «Esto ha sido mi peor pesadilla», reconocía emocionada.

José Collado, unos de los abuelos de Layonel,estaba también exultante. No encontraba palabras para definir qué siente tras haber podido abrazar a su nieto, que fue localizado en la mañana de este miércoles. «Nos dijo que le duele la espalda, pero está bien, nos dio incluso ánimos a nosotros», apunta su abuelo. «Estamos supercontentos».

Tanto él como su mujer, Rosario Trujillo, tuvieron la oportunidad de hablar unos segundos con su nieto en cuanto atracó en el muelle de Arguineguín la embarcación de Salvamento Marítimo que lo devolvió a tierra.

Estuvo dos noches y un día perdido en la costa este de Gran Canaria, montado en su moto náutica que, por los datos que dispone su abuelo, se le averió y lo dejó a la deriva desde la noche del lunes, cuando se le perdió la pista y se denunció su desaparición. Fue localizado este miércoles por el helicóptero de Salvamento Marítimo a 16 millas del sureste de la isla, montado sobre la moto y exhausto.

Pese al estado de agotamiento que presentaba, Layonel tuvo fuerza suficiente como para tratar de tranquilizar a su madre y a sus abuelos al reencontrarse con ellos en Arguineguín. «¿Tanto beso y no me trajeron ni un regalo?». Así cuenta su abuela Rosario que les bromeó su nieto, en un intento de restar algo de dramatismo a la emoción del momento y tras fundirse en abrazos.

En principio, este joven de 27 años será sometido ahora a una exhaustiva revisión médica en un centro hospitalario de la capital grancanaria, a donde fue trasladado en ambulancia. Otra embarcación se encargará de trasladar la moto al muelle, que estaba boca abajo.