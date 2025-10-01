Localizan con vida a Layonel Ramírez El joven exluchador cayó al mar este lunes por la tarde cuando intentaba recuperar una moto náutica a la deriva frente a la costa del Castillo del Romeral

El avión de Salvamento Marítimo Sasemar 103 ha localizado con vida a 25 millas al sur de Arguineguín al joven Layonel Ramírez Collado, desaparecido este lunes por la tarde después de que cayera al mar cuando intentaba recuperar una moto náutica a la deriva frente al Castillo del Romeral.

Según han confirmado a este periódico, el joven se mantenía a flote sobre la quilla de la moto acuática volcada desde la que hizo señas al avión. Activados los avisos de emergencia, hasta la zona se desplazó un helicóptero Helimer y la Guardamar Urania para el rescate, que ya lo traslada al muelle de Arguineguín. Allí permanecen a la espera voluntarios de Cruz Roja para atenderlo a su llegada.

En la batida de búsqueda desplegada por tierra, mar y aire participaron también una Salvamar, junto con una embarcación de la Guardia Civil, y fuerzas policiales.

