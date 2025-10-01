Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud Estuvo dos noches y un día en alta mar | Tras avistarlo el avión de Salvamento Marítimo, fue trasladado a Arguineguín, donde lo recibió su familia

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:58 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

Sobre la moto de agua, casi sin ropa y a la deriva, pero en aparente buen estado de salud. Así fue localizado este miércoles a media mañana, sobre las 11.30 horas, el joven Layonel (Laionel o Lionel) Ramírez Collado, dos noches y un día después de su desaparición. Presentaba un grado de deshidratación muy alto y quemaduras solares, aunque a su llegada al muelle de Arguineguín, tras su rescate, donde fue atendido por Cruz Roja, se quejó de dolores de barriga y de espaldas. Una ambulancia lo trasladó al hospital San Roque Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, para su revisión médica.

Quien primero avistó al joven fue el avión de Salvamento Marítimo Sasemar 103, a 15 millas náuticas al suroeste de Arguineguín. Layonel, de 27 años y complexión fuerte, con pasado deportista en la lucha canaria y la lucha libre, estaba acostado sobre la moto, que estaba boca abajo, y les hizo incluso señas. Acto seguido se activó para su rescate la embarcación Urania, también de Salvamento Marítimo, que lo trajo hasta el muelle moganero pasadas las dos de la tarde, donde fue recibido por familiares.

Entre los que acudieron a recibirlo estuvo su madre, Natividad Collado, a quien felizmente se le cumplió su corazonada. «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto y gracias a la moto no se ahogó». Tenía fe y no se equivocaba. Layonel estaba vivo. Eso sí, con mucha hambre y algo dolorido, pero vivo, que es lo que tanto deseaba su familia. «Esto ha sido mi peor pesadilla», reconocía emocionada la madre, que comentaba, risueña, que casi lo primero que le soltó su hijo era que quería ver Netflix. Natividad llevaba con el alma en vilo desde la noche del lunes, cuando se denunció su desaparición, en la costa de San Bartolomé de Tirajana.

El padre de Natividad, José Collado, estaba exultante, pero no pudo evitar las lágrimas. Lloraba de alegría tras dos angustiosas noches. «¿Y cómo iba a poder dormir? No podía». Pero tras abrazar a su nieto, uno de los 9 que tiene, ya respiraba tranquilo. «Nos dijo que le duele la espalda, pero está bien, nos dio incluso ánimos a nosotros», apunta su abuelo. «Estamos supercontentos». Dice que tendrá que ir caminando a ver a la Virgen del Pino. Se lo prometió a la patrona si le ayudaba.

Tanto él como su mujer, Rosario Trujillo, tuvieron la oportunidad de hablar unos segundos con su nieto en cuanto llegó al muelle. Pese al estado de agotamiento que presentaba, Layonel tuvo fuerza suficiente como para tratar de tranquilizar a su madre y a sus abuelos al reencontrarse con ellos en Arguineguín. «¿Tanto beso y no me trajeron ni un regalo?». Así cuenta su abuela Rosario que les bromeó su nieto, en un intento de restar algo de dramatismo a la emoción del momento y tras fundirse en abrazos. Ella cumple años mañana 3 de octubre. «Me ha dado el mejor regalo de mi vida», repetía. «Quien lo conoce (sabe que) es un guerrero, un luchador», acertaba a decir un amigo de Layonel que también acudió este miércoles al puerto.

Por la información trasladada por sus propios familiares, Layonel estaba el lunes por la noche remolcando la moto de agua con una motora, pero se soltó cuando estaban cerca de la central térmica de Juan Grande. Layonel se lanzó al agua y se subió a la moto con intención de acercarla a la costa, a Castillo del Romeral. Cuando sus amigos llegaron a este muelle, Layonel no estaba y denunciaron su desaparición pasadas las 22.30 horas. La moto de agua debió averiarse y quedó a la deriva, a merced de las corrientes.

Por lo pronto, la Guardia Civil, como es habitual en estos casos, trata de esclarecer los hechos, pero todas las fuerzas de seguridad celebraban este miércoles el final feliz del dispostivo de búsqueda que se activó desde el lunes y en el que participaron, entre otros, efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Local, Protección Civil y GES del Gobierno de Canarias.