La pareja atrincherada esquiva el ingreso en Psiquiatría del Negrín

Ingreso consentido

El ingreso en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria se realizó solo con el consentimiento del afectado y no de forma obligatorio. En casos de intento de autólisis, como el de la pareja que llegó a amenazar con prenderse fuego, el protocolo habitual establece el traslado a un centro hospitalario para que sean evaluados, extremo que no se llegó a cumplir. La pareja no estuvo en ningún caso detenida tras el incidente, al no haber cometido delito alguno.

El rincón del barrio de Escaleritas donde ocurrieron los hechos en la tarde del miércoles amaneció este jueves con su tranquilidad y trasiego habitual, tras la tarde de expectación y nervios vivida.

El edificio donde vive la pareja y donde se atrincheraron fue precintado por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de abril de 2012 cuando albergaba la residencia para mayores Nuestra Señora del Buen Consejo, al carecer de la licencia.