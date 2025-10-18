Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas El vehículo se salió de la calzada en la rotonda situada frente al Centro de Salud de Miller Bajo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 21:42 Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas en un accidente en la rotonda de Las Rehoyas, frente al Centro de Salud de Miller Bajo. Según fuentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, han sido rescatadas del vehículo por los bomberos y atendidas por los sanitarios por lesiones leves.

Temas

Accidentes