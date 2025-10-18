Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así quedó el coche tras el accidente. C7

Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas

El vehículo se salió de la calzada en la rotonda situada frente al Centro de Salud de Miller Bajo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:42

Comenta

Dos personas han resultado heridas en un accidente en la rotonda de Las Rehoyas, frente al Centro de Salud de Miller Bajo. Según fuentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, han sido rescatadas del vehículo por los bomberos y atendidas por los sanitarios por lesiones leves.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos años de prisión para la ciudadana de Agüimes que molesta a los vecinos
  2. 2 La Aemet señala a estas zonas de Canarias: se espera el impacto de la borrasca en las próximas horas
  3. 3 No fue una represalia: el juez valida el despido de un alto cargo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Bronco debut parlamentario del director del SCS al revelar datos médicos de un diputado de NC
  5. 5 Yori, un pedacito de Corea en Las Canteras
  6. 6 El campo de béisbol de La Minilla nunca será realidad
  7. 7 El Puerto de Las Palmas se prepara para la llegada de un gigante del mar que se abastecerá de 2.000 toneladas de combustible
  8. 8 Primero Canarias comienza a escribir su propia historia nacionalista: «El futuro es nuestro»
  9. 9 Cinco militares canarios heridos al volcar un vehículo en unas maniobras en Albacete
  10. 10 Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas

Dos heridos tras el vuelco de un coche en un accidente en Las Rehoyas