Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria Se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 16:44 | Actualizado 17:15h.

En la tarde de este viernes un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval en Las Palmas de Gran Canaria provoca retenciones en sentido sur.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de la Policía Local, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el servicio de carreteras del Gobierno de Gran Canaria.

Los sanitarios del SUC tuvieron que atender a uno de los afectados por un ataque de ansiedad.