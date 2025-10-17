Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 17 de octubre 2025, 16:44
En la tarde de este viernes un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval en Las Palmas de Gran Canaria provoca retenciones en sentido sur.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales.
Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de la Policía Local, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el servicio de carreteras del Gobierno de Gran Canaria.
Los sanitarios del SUC tuvieron que atender a uno de los afectados por un ataque de ansiedad.
En el lugar @carreterasCabGC y la Ambulancia 🚑del #SUC https://t.co/UDDW1CI88S pic.twitter.com/Jlzebw38H3— Policía Local LPA (@PoliciaLPA) October 17, 2025