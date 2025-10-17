Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Imagen del accidente en la GC-1. C7

Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria

Se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:44

Comenta

En la tarde de este viernes un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval en Las Palmas de Gran Canaria provoca retenciones en sentido sur.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, se trata de dos turismos y un vehículo de Guaguas Municipales.

Hasta el lugar se desplazaron dos vehículos de la Policía Local, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el servicio de carreteras del Gobierno de Gran Canaria.

Los sanitarios del SUC tuvieron que atender a uno de los afectados por un ataque de ansiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  6. 6 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente en la GC-1 sentido sur a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria