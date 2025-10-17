Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de uno de los robos nocturnos en una vivienda.
C7

Detenido un hombre en Vecindario por varios robos y por maltrato animal: hallan aves encerradas en tuppers sin ventilación

La Guardia Civil detiene a una persona acusado de cuatro robos con fuerza y un hurto | Durante la investigación se descubrieron animales robados en pésimas condiciones

CANARIAS7

CANARIAS7

Vecindario

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:57

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ha detenido a un hombre acusado de cometer varios robos nocturnos en viviendas y fincas de la localidad. Además, se le investiga por un posible delito de maltrato animal tras hallarse varias aves en estado deplorable dentro de recipientes de plástico sin ventilación.

La investigación, desarrollada por los agentes del Área de Investigación y del servicio de Atención al Ciudadano, permitió vincular cuatro expedientes distintos con un mismo individuo. Gracias al análisis de grabaciones de seguridad y al cruce de información, se logró establecer un vínculo claro entre los hechos, culminando con la detención del sospechoso el pasado 6 de octubre.

Las diligencias practicadas han permitido imputarle provisionalmente cuatro presuntos delitos de robo con fuerza y un delito leve de hurto. Los robos se cometieron entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre de 2025 en terrazas y fincas rústicas de Vecindario, empleando el escalo y la fractura de puertas o muros como métodos de acceso.

Entre los objetos sustraídos se encontraban aves de alto valor, como jilgueros, camachuelos mexicanos, camachuelos nórdicos, verdecillos, pardillos comunes y verderones mutados, valoradas en unos 700 euros, además de focos solares y bebidas alcohólicas que alcanzaban un valor aproximado de 500 euros.

Durante la investigación, los agentes detectaron indicios de maltrato animal. Las aves recuperadas estaban en muy mal estado de salud tras haber sido encontradas en recipientes de plástico (tuppers) sin ventilación, lo que comprometió gravemente su supervivencia. Según el propietario, el trato recibido por los animales les causó sufrimiento, secuelas irreversibles e incluso la posible muerte.

La investigación continúa abierta para determinar la responsabilidad total del detenido tanto en los robos como en el presunto maltrato animal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.

