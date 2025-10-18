Una mujer y una niña heridas en un incendio en una vivienda de Granadilla de Abona La mujer sufrió quemaduras e intoxicación por innhalación de humo, mientras que la niña solo tiene una intoxicación leve

Efe Santa Cruz de Tenerife Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09

Un incendio declarado este sábado en una vivienda en Granadilla de Abona se ha saldado con una mujer de 43 años con quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter grave, y una niña de 7 años con intoxicación de carácter leve.

El incendio se produjo en una vivienda ubicada en el primer piso de un inmueble de la calle Chasna sobre las 16.18 horas de este sábado, cuando el 112 Canarias recibió la alerta y movilizó a los servicios de emergencia.

El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos afectadas, que fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de La Candelaria y a Hospiten Sur.

Los Bomberos de Tenerife extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble. Guardia Civil y Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes.