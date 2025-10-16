El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico El siniestro, ocurrido en el cruce del Vertedero, deja además dos heridos graves trasladados al Hospital Insular, uno de ellos el chófer de la guagua, y al menos ocho heridos más

Este jueves 16 de octubre en la GC-500, a la altura del cruce del Vertedero, en la zona de Juan Grande, municipio de San Bartolomé de Tirajana se ha registrado una colisión entre un turismo y una guagua de Global, con el resultado de un hombre fallecido y ocho personas han resultado heridas, dos de ellas de carácter grave.

La víctima mortal es Fermín Carlos Villar, exagente de la Policía Nacional que fue condenado en mayo de 2023 por dos delitos de tráfico de drogas a una pena de cinco años y el pago de 3,36 millones de euros de multa.

A falta de los informes forenses y de la autopsia del cádaver, no se descarta que el conductor del vehículo provocase el choque con intención de poner fin a su vida.

C7

Ampliar Localización donde ocurrió el accidente. C7