Dos familias enfrentadas en el crimen de La Orotava

El agobio económico, un posible crédito bancario, parece el trasfondo de este «familicidio», según el rotativo nacional, lo que ha dejado ver, no obstante, que las relaciones entre los miembros de ambas familias no eran buenas. «Él no se hablaba con la familia de ella»; «El padre de ella, un conocido bodeguero de aquí [La Orotava], Miguel El Bicho, le aconsejó a su hija que se separa de él»; «El hijo mayor, el único superviviente, no podía verle...», apunta El País. Son los comentarios de personas muy cercanas a Paula, que la veían a diario, y que evidencian que en esa relación no era, o no solo, tal y como mostraban la multitud de fotos —las niñas felices, con su madre de excursión, jugando con su hermano...— que llenaban las paredes de su casa.

Fuentes próximas a la investigación, no ocultan su sorpresa ante las declaraciones prestadas por los familiares, en las que ponen de manifiesto los problemas por los que pasaba la pareja —niegan malos tratos físicos—, pero ante los que nadie había hecho ni dicho nada. Los silencios de Paula con respecto a Israel eran así reproducidos y amplificados por su entorno. El caso, aunque no ha sido calificado todavía oficialmente como «de violencia de género o machista» por la Delegación para la Violencia de Género que lo investiga, sí ha sido así entendido y tratado como tal socialmente.