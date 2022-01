La ULPGC inviste a sus nuevos doctores con un especial recuerdo a María Casanova La familia de la joven se trasladó desde Valencia para recoger un diploma 'in memoriam'. En el acto también se entregaron los premios y reconocimientos a la investigación

En el pasado curso se leyeron en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 59 tesis, 26 defendidas por hombres y 33 por mujeres. Ayer los nuevos doctores y doctoras fueron investidos en un acto en el que estuvo presente el recuerdo de la joven investigadora María Casanova Masjoan, fallecida en un accidente de submarinismo en octubre de 2020 pocos días antes de que entregara su tesis.

Tras la investidura de los nuevos doctores y doctoras a cargo del rector de la ULPGC, Lluís Serra, éste entregó a la familia de la joven un diploma 'in memoriam' como reconocimiento a la trayectoria de la doctoranda, graduada en Ciencias del Mar ye investigadora del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la ULPGC.

Su sonrisa y curiosidad

Pero no fue el único guiño a María Casanova. También la directora de la Escuela de Doctorado, May Gómez Cabrera, le dedicó unas palabras. «He de decirles que hoy tengo en mi corazón un sentimiento agridulce. La alegría de ver entre ustedes a alguno de mis estudiantes y la enorme pena de echar de menos a otros. Tengo en mi mente el recuerdo de nuestra estudiante María Casanova Masjoan, del grado en Ciencias del Mar y del máster y doctoranda en Oceanografía. Cuando recuerdo a María me viene siempre a la mente su sonrisa, su disponibilidad, su curiosidad y sobre todo sus ganas de aprender. María se nos fue demasiado pronto, estaba a punto de presentar su tesis, pero nos ha dejado para siempre su legado científico y su recuerdo grabados en nuestros corazones. Un abrazo muy fuerte para su familia y compañeros».

Fue la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Marisol Izquierdo, quien se encargó de entregar de los Premios Extraordinarios de Doctorado 2021, al ganador del concurso Hilo Tesis: Cristo Manuel Jurado Verdú. así como los reconocimientos a jóvenes investigadores destacados 2021 en las diversas ramas del conocimiento.

También se reconoció la carrera investigadora universitaria de la profesora María Teresa Cáceres Lorenzo y a la Producción Científica al Grupo de Investigación Economía, Medioambiente, Sostenibilidad y Turismo (Ecomas) del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible.