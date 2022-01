Listado de nuevos doctores y doctoras de la ULPGC

Dra. Tania Aurora Ramírez Herrera

Tesis Doctoral:Avances metodológicos para el estudio microscópico del ganglio espiral de cetáceos. Fecha de lectura: 09/10/2020. Programa de Doctorado: 6020 - P.D. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Director/es: Antonio Jesús Fernández Rodríguez y Marisa Ana Andrada Borzollino.

Dra. Elisa Hernández Brito

Tesis Doctoral: Susceptibilidad a la afección neumocócica en niños y en adultos: de los efectos mendelianos de la inmunidad a los estudios genéticos poblacionales. Fecha de lectura: 23/10/2020. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Felipe Carlos Rodríguez de Castro y José Carlos Rodríguez Gallego

Dra. Maryamsadat

Tesis Doctoral: The influence of the physical work environment on employee performance: a study of crowding perception in open-plan offices in Iran. Fecha de lectura: 23/10/2020. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Juan Pablo Alberto Zoghbi Manrique De Lara

Dr. Carlos Miguel Barreto Lucas

Tesis Doctoral: Usage of autonomous underwater vehicles as adaptive observational platforms to improve ocean circulation models. Fecha de lectura: 28/10/2020. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Rui Miguel Andrade Caldeira y José Daniel Hernández Sosa

Dr. Tobias Steinmetzer

Tesis Doctoral: Analysis and classification of motor dysfunctions in gait by using wearable sensors. Fecha de lectura: 05/11/2020. Programa de Doctorado: 6024 - P.D. Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones. Director/es: Carlos Manuel Travieso González

Dra. Cándida Ibnmaculada García González

Tesis Doctoral: Reutilización de residuos poliméricos para la fabricación de mezclas asfálticas sostenibles con áridos volcánicos marginales de Canarias. Fecha de lectura: 13/11/2020. Programa de Doctorado: 6018 - P.D. Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación. Director/es: María Dolores Marrero Alemán y Miguel Ángel Franesqui García.

Dra. Marina Arregui Gil

Tesis Doctoral: Fat embolism in stranded cetaceans (embolismo graso en cetáceos varados). Fecha de lectura: 04/12/2020. Programa de Doctorado: 6020 - P.D. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Director/es: Antonio Jesús Fernández Rodríguez y Yara Bernaldo De Quirós Miranda

Dra. Beatriz Antana Perera

Tesis Doctoral: El impacto de la planificación de la tarea en la producción oral de aprendices españoles universitarios de inglés como lengua extranjera. Fecha de lectura: 16/12/2020. Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios. Directora: Patricia Arnaiz Castro

Dr. José Manuel Sanabria

Tesis Doctoral: La política pública de renovación de los destinos turísticos de litoral de Canarias. Aplicación a los alojamientos de San Bartolomé de Tirajana. Fecha de lectura: 17/12/2020. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Moisés Ramón Simancas Cruz y Juana Teresa Aguiar Quintana

Dra. Marta García Cabrera

Tesis Doctoral: Filias y fobias en acción: propaganda británica en España durante la Primera y la Segunda Guerra mundial. Fecha de lectura: 15/01/2021. Programa de Doctorado: 6017 - P.D. Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marc. Director/es: Francisco Javier Ponce Marrero y Juan José Díaz Benítez

Dra. Lura Romero Domínguez

Tesis Doctoral: El comportamiento del donante de sangre en España desde la perspectiva del marketing social. Fecha de lectura: 25/01/2021. Programa de Doctorado: 6024 - P.D. Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones. Director/es: Mª Asunción Beerli Palacio y Agustín Jesús Sánchez Medina

Dra. Patricia Ximena Chávez Burbano

Tesis Doctoral: Optical Camera Communication for Internet of Things in Urban Environments. Fecha de lectura: 27/01/2021. Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios. Director/es: Rafael Pérez Jiménez y José Alberto Rabadán Borges

Dr. Gabriel Sebastián Valdés León

Tesis Doctoral: Investigaciones sobre el desarrollo de la competencia comunicativa escrita en estudiantes universitarios chilenos. Fecha de lectura: 27/01/2021. Programa de Doctorado: 6024 - P.D. Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones. Director/es: María Teresa Cáceres Lorenzo.

Dr. Hanlin Xu

Tesis Doctoral: Nutritional programming of gilthead sea bream (sparus aurata) through broodstock diets for a better utilization of low fish meal and fish oil diets by the offspring. Fecha de lectura: 02/02/2021. Programa de Doctorado: 6023 - P.D. Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos. Director/es: María Soledad Izquierdo López y Juan Manuel Afonso López

Dr. Antonio León Zerpa

Tesis Doctoral: Eficiencia energética en plantas de desalinización por ósmosis inversa de agua de mar. Fecha de lectura: 10/02/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Alejandro Ramos Martín

Dr. Ubay Roberto Pérez Granja

Tesis Doctoral: Consequences of Tourism Specialization. Fecha de lectura: 15/02/2021. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Ofelia Maria Betancor Cruz y Juan Luis Eugenio Martín

Dra. Dulcinea Cruz Vega Dávila

Tesis Doctoral: No adherencia en pacientes con esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Estudio prospectivo de variables asociadas y posibles subtipos. Fecha de lectura: 22/02/2021 Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Francisco Javier Acosta Artiles

Tesis Doctoral: Catéteres venosos centrales de inserción periférica. Estudio de su seguridad y utilidad. Fecha de lectura: 05/03/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Sergio Ruiz Santana y Carmen Rosa Hernández Socorro

Dr. Sebastián Eleazar Ortega Trujillo

Tesis Doctoral: Novel competitive methods for the processing of spatial data and applications to vector streaming of Big Geo Data. Fecha de lectura: 12/03/2021 Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional Director/es: José Pablo Suárez Rivero y Agustín Rafael Trujillo Pino

Dra. Kim Yvonne Tate Pérez

Tesis Doctoral: Estrategias de aprendizaje de español como lengua extranjera en adolescentes búlgaros Fecha de lectura: 17/03/2021 Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios Director/es: María Teresa Cáceres Lorenzo

Dra. Marta González Quevedo

Tesis Doctoral: El método de traducción en películas de ciencia ficción: estudio contrastivo del doblaje y el subtitulado. Fecha de lectura: 26/03/2021. Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios. Director/es: Laura Cruz García

Dr. Delvys Rodríguez Abreu

Tesis Doctoral: Resultados en el manejo del cáncer de pulmón avanzado en el hospital insular de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2009-2015. Fecha de lectura: 26/03/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Manuel José Sosa Henríquez y Armando Torres Ramírez

Dra. Mónica del Carmen Santana García

Tesis Doctoral: La interpretación sanitaria en los hospitales públicos de la isla de Gran Canaria: situación actual y protocolo de actuación. Fecha de lectura: 09/04/2021 Programa de Doctorado: 6022 - P.D. Territorio y Sociedad. Evolución Histórica Director/es: Jessica María Pérez-Luzardo Díaz y María Goretti García Morales

Dra. Raquel Irina Medina Ramírez,

Tesis Doctoral: Desarrollo de una metodología experimental y aplicación para la evaluación del aprendizaje autoregulado de habilidades clínicas en alumnos del grado de Fisioterapia. Fecha de lectura: 16/04/2021. Programa de Doctorado: 6014 - P.D. Investigación Aplicada a las CC Sanitarias. Director/es: Manuel Joao Tavares Méndez da Costa y Felipe Carlos Rodríguez de Castro

Dr. Daniel Rickue Bondyale Juez

Tesis Doctoral: Las «medusas» como depredadores y presas. estudio de su metabolismo respiratorio y composición bioquímica. Fecha de lectura: 22/04/2021. Programa de Doctorado: 6019 - P.D. Oceanografía y Cambio Global. Director/es: María Milagrosa Gómez Cabrera y Theodore Packard

Dr. Óscar Ignacio de Castro González

Tesis Doctoral: El Espacio Colectivo en la Ciudad Turística: el caso de Maspalomas-Costa Canaria. Fecha de lectura: 07/05/2021. Programa de Doctorado: 6017 - P.D. Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional. Director/es: Joaquín Sabaté Bel y Pablo José Ley Bosch

Dr. Samuel Ortega Sarmiento

Tesis Doctoral: Automatic classification of histological hyperspectral images: algorithms and instrumentation. Fecha de lectura: 18/05/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Gustavo Iván Marrero Callicó y Fred Godtliebsen

Dra. Elizabeta Eduard Baltadzhiyan Vitanova

Tesis Doctoral: Metáforas de la traducción y la interpretación: Análisis conceptual de un corpus de entrevistas en lengua búlgaro Fecha de lectura: 19/05/2021 Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios Director/es: Celia Martín De León

Dra. Milagros Petit Sánchez

Tesis Doctoral: Instituciones jurídicas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad en el derecho civil español actual. Perspectivas de futuro. Fecha de lectura: 20/05/2021. Programa de Doctorado: 6017 - P.D. Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marc. Director/es: Carolina Mesa Marrero

Dra. Raquel Patricia Puig Lozano

Tesis Doctoral: Traumatic pathologies in stranded cetaceans, Canary Islands. Fecha de lectura: 21/05/2021. Programa de Doctorado: 6020 - P.D. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Director/es: Miguel Antonio Rivero Santana y Manuel Antonio Arbelo Hernández

Dr. Francisco Javier Balea Fernández

Tesis Doctoral: Diagnóstico mediante imagen hiperespectral y factores de riesgo en el diagnóstico de demencia tipo Alzheimer. Fecha de lectura: 26/05/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Cristina Bilbao Sieyro y Gustavo Iván Marrero Callicó

Dra. Graciela Santana Sosa

Tesis Doctoral: Contributions to the design of an underwater rfid reader/tag software transceiver. Fecha de lectura: 26/05/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Juan Antonio Montiel Nelson

Dr. Julián Andrés Sánchez Henao

Tesis Doctoral: Presencia de ciguatoxina en peces capturados en Canarias y su acumulación basada en un estudio experimental con Carassius auratus. Fecha de lectura: 27/05/2021. Programa de Doctorado: 6020 - P.D. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Director/es: Fernando Real Valcárcel y Natalia Teresa García Álvarez

Dra. Ester Gloria Saavedra Díaz

Tesis Doctoral: Evaluación de potenciales compuestos antileucémicos de origen natural y sintéticos inspirados en productos naturales. Fecha de lectura: 04/06/2021. Programa de Doctorado: 6014 - P.D. Investigación Aplicada a las CC Sanitarias. Director/es: Francisco Jesús Estévez Rosas y José Martin Quintana Aguiar

Dra. Ana Isabel Gutiérrez Falcón

Tesis Doctoral: Nuevas cepas probióticas para acuicultura. Fecha de lectura: 18/06/2021. Programa de Doctorado: 6020 - P.D. Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria. Director/es: Fernando Real Valcárcel y Daniel Fermín Padilla Castillo

Dr. Adriel Sosa Marco

Tesis Doctoral: Tesis Doctoral: Reformulación del problema de modelización termodinámica y su resolución con técnicas estocásticas de optimización y relaciones estructura-propiedad. Fecha de lectura: 21/06/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Juan A. Ortega Saavedra

Dra. Miriam Brandon Fernández

Tesis Doctoral: Evolución de los movimientos migratorios desde África. Una comparativa entre Canarias, Ceuta y Melilla. Fecha de lectura: 22/06/2021. Programa de Doctorado: 6022 - P.D. Territorio y Sociedad. Evolución Histórica. Director/es: Juan Manuel Santana Pérez

Dr. Ricardo Fernando Díaz Romero Paz

Tesis Doctoral: Prevalencia e influencia de la osteoporosis y la deficiencia de vitamina D en pacientes intervenidos de artrodesis vertebral. Fecha de lectura: 23/06/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Manuel José Sosa Henríquez

Dra. María Nereida Suárez Rodríguez

Tesis Doctoral: Producción de hidrógeno mediante fotocatálisis heterogénea. Fecha de lectura: 23/06/2021. Programa de Doctorado: 6018 - P.D. Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación. Director/es: Elisenda Pulido Melián y Óscar Manuel González Díaz

Dra. Raquel Patricia Puig Lozano

Tesis Doctoral: La mitología como recurso para la enseñanza-aprendizaje de lengua y cultura en el aula de ele: estudio y propuesta didáctica para estudiantes sinohablantes. Fecha de lectura: 25/06/2021. Programa de Doctorado: 6014 - P.D. Investigación Aplicada a las CC Sanitarias. Director/es: Gregorio Rodríguez Herrera

Dr. Ángel Ramos De Miguel

Tesis Doctoral: Efectos de la estimulación eléctrica del órgano otolítico en pacientes con disfunción vestibular bilateral. Fecha de lectura: 25/06/2021. Programa de Doctorado: 6015 - P.D. Estudios Lingüísticos y Literarios. Director/es: Daniel Pérez Plasencia y Juan Francisco Loro Ferrer

Dra. Eva Pérez Hernández

Tesis Doctoral: Valoración del Patrimonio Natural y Cultural de Sistemas Costeros Insulares de cara a su recuperación, difusión y gestión. Fecha de lectura: 29/06/2021. Programa de Doctorado: 6019 - P.D. Oceanografía y Cambio Global. Director/es: Luis Francisco Hernández Calvento

Dra. Yumara Beatriz Martín Cruz

Tesis Doctoral: Estudio de la aportación de fuentes naturales y antropogénicas del material particulado atmosférico y su influencia en el fitoplancton marino. Fecha de lectura: 30/06/2021. Programa de Doctorado: 6026 - P.D. Calidad Ambiental y Recursos Naturales. Director/es: Antonio José Vera Castellano y Mª de la Concepción Ling Ling

Dra. Isabel Villalba Cabrera

Tesis Doctoral: Estudio de la estabilidad de la frecuencia para una red eléctrica débil ante la integración de energía undimotriz en su sistema. Fecha de lectura: 06/07/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Fabián Alberto Déniz Quintana y Marcos Lafoz Pastor

Dr. Manuel Artiles Armas

Tesis Doctoral: La cirugía en el paciente anciano. Impacto de la fragilidad en sus resultados a corto y largo plazo. Fecha de lectura: 08/07/2021. Programa de Doctorado: 6018 - P.D. Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación. Director/es: Joaquín Marchena Gómez y Cristina Roque Castellano

Dr. Ricardo Donate González

Tesis Doctoral: Estudio experimental de diferentes combinaciones de biomateriales con matriz de ácido poliláctico en fabricación aditiva con fines biomédicos. Fecha de lectura: 08/07/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Mario Domingo Monzón Verona

Dr. Gabriel Marrero Alemán

Tesis Doctoral: Estudio clínico y analítico de la sensibilización a alérgenos emergentes en el área sur de Gran Canaria. Fecha de lectura: 09/07/2021. Programa de Doctorado: 6025 - P.D. Investigación en Biomedicina. Director/es: Leopoldo Borrego Hernando y Ana González Antuña

Dr. Carlos Jesús Sánchez Morales

Tesis Doctoral: Desarrollo de un equipo de micro-electroconformado. estudio experimental de aplicación a la fabricación de herramientas para el texturizado de superficies estructuradas. Fecha de lectura: 13/07/2021. Programa de Doctorado: 6018 - P.D. Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación. Director/es: Pedro Manuel Hernández Castellano

Dra. Laura Calderín Ojeda

Tesis Doctoral: Estudio de los bienes muebles en la iglesia de San Juan Bautista de Telde. Contexto social y cultural entre los siglos XV y XX. Fecha de lectura: 15/07/2021. Programa de Doctorado: 6017 - P.D. Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional. Director/es: Ángeles Alemán Gómez

Dra. Davinia Garzón Sousa

Tesis Doctoral: Síntesis de nuevos fotocatalizadores basados en TiO2 para la eliminación de contaminantes en fase acuosa y gaseosa. Fecha de lectura: 15/07/2021 Programa de Doctorado: 6018 - P.D. Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación. Director/es: Francisco Javier Araña Mesa y Cristina Fernández Rodríguez

Dr. Samuel Marrero Vera

Tesis Doctoral: Metodología para el emplazamiento y control de facts en sep aislados utilizando información distribuida. Fecha de lectura: 15/07/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación, Ingeniería Computacional. Director/es: Francisco Mario Hernández Tejera y Ignacio Agustín de la Nuez Pestana

Dr. Pedro Manuel Calero Lemes

Tesis Doctoral: Conocimiento e innovación en las nuevas empresas de emprendedores inmigrantes en el sector turístico: una aplicación al sector de la restauración de los destinos insulares. Fecha de lectura: 16/07/2021. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Desiderio Juan García Almeida

Dr. Jorge Antonio Montesdeoca Pérez

Tesis Doctoral: La concepción política del archipiélago en Islas Atlánticas bajo la era del nacionalismo. Fecha de lectura: 20/07/2021 Programa de Doctorado: 6017 - P.D. Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico Institucional. Director/es: Víctor Manuel Cuesta López y Joan Vergés Gifra

Dra. Ewelina Monika Mruk

Tesis Doctoral: Eficiencia judicial y finanzas corporativas. Fecha de lectura: 21/07/2021. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Inmaculada Aguiar Díaz y María Victoria Ruiz Mallorquí

Dra. Imane Ezzaouia

Tesis Doctoral: Information technology adoption and organizational performance in the hospitality industry in Morocco. Fecha de lectura: 22/07/2021. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Jacques Bulchand Gidumal

Dra. María Díaz Martín

Tesis Doctoral: A new approach for the effective processing of hyperspectral images: application to pushbroom-based anomaly detection and compression systems. Fecha de lectura: 29/07/2021. Programa de Doctorado: 6021 - P.D. Tecnologías Telecomunicación e Ingeniería Computacional. Director/es: Sebastián Miguel López Suárez

Dra. Marina Carrasco Acosta

Tesis Doctoral: Evaluación molecular de bioindicadores y patógenos procariotas. Usos y aplicaciones. Fecha de lectura: 30/07/2021. Programa de Doctorado: 6026 - P.D. Calidad Ambiental y Recursos Naturales. Director/es: María Pilar García Jiménez

Dr. César Jesús García Cantón

Tesis Doctoral: Prevalencia de fragilidad en población en diálisis del área sur de gran canaria, factores asociados e impacto en la evolución. Fecha de lectura: 15/09/2021. Programa de Doctorado: 6014 - P.D. Investigación Aplicada a las CC Sanitarias. Director/es: Juan Francisco Loro Ferrer y Nicanor Jesús Vega Díaz

Dr. Birrame Sarr

Tesis Doctoral: Rural communities' representations of tourism developed in the national park of la langue de barbarie of Saint-Louis, Senegal: a prerequisite for an appropriate empowerment strategy. Fecha de lectura: 17/09/2021. Programa de Doctorado: 6016 - P.D. en Turismo, Economía y Gestión. Director/es: Matías Manuel González Hernández y Javier de León Ledesma