Ramírez culpa a Héctor De Armas ante el juez

Esta testimonio se enmarca dentro de las diligencias que en su día se iniciaron en el Juzgado de Instrucción número 6 y ahora, tras decisión de la Audiencia, se acumularon en el procedimiento ya existente en Instrucción 8 después de una querella presentada por el Ministerio Fiscal por un presunto delito contra la Seguridad Social y de defraudación tributaria cometido por Ramírez y De Armas entre los ejercicios contables de 2013 a 2017 y que, según el acta que levantó el organismo competente, había generado un fraude de 17 millones.

Ayer, Miguel Ángel Ramírez se desentendió de los hechos alegando que él fue administrador de SIC hasta el año 2011 y, por lo tanto, el responsable directo de la gestión de la empresa y de las supuestas actuaciones ilegales que le imputa la fiscal Evangelina Ríos era Héctor de Armas. Ramírez detalló que, en referencia a los años en los que fue administrador de SIC, pagaban las horas extras, las dietas y también compensaban con días libres y, tras la llegada de De Armas, desconocía «los acuerdos a los que se había llegado con los trabajadores».

Preguntado sobre la gestión realizada por Héctor de Armas, Ramírez dijo al magistrado Francisco Javier García García-Sotoca que «la empresa creció mucho y que el indicador normal de que la empresa iba bien era porque ganaba concursos públicos» y eso requería «solvencia económica y estar al día en Hacienda», manifestó, apuntando que al mismo tiempo estaba «en otros negocios» y por eso lo dejó todo en manos de De Armas, con quien negó haber intercambiado «impresiones sobre SIC» y que, tras llegar a un acuerdo de pago con la Seguridad Social, «no podía imaginar que el nuevo administrador no estuviera haciendo lo mismo» que no era otra cosa que «solucionar los problemas. Yo tengo otros negocios y no me preocupaba para nada SIC, así que agradecía que me la hubiera quitado de encima. No tenía ninguna obligación de preguntarle al responsable jurídico de la sociedad cómo iban las cosas» ya que De Armas «lo hacia bien». Apuntó en su declaración que siempre se había «fiado» de Héctor de Armas, que «nunca había tenido una llamada al orden por su gestión» y que confiaba en él puesto que «venía de empresas muy fuertes y era muy solvente».

Manifestó que el crecimiento de SIC no tenía «nada que ver con el abaratamiento de los costes de personal» y que si «Héctor subió mucho la facturación y bajo los costes, la propiedad –que ostentó hasta el pasado año– nunca se benefició de ello», dijo. Cuestionado acerca de la venta de SIC a De Armas por un euro, manifestó que lo hizo «porque había presentado unas cuentas que eran mucho trabajo para sacarlas adelante y Héctor quería quedársela» para luego repartir «acciones con sus directivos». SIC entró en concurso en enero de 2018 «por falta de tesorería ya que tenía embargos de la Seguridad Social y Hacienda. Tenían mas activo que pasivo y el problema era encajarlo dentro del plazo» por lo que fueron al concurso.