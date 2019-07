$!«No solo era dolor, era temor porque Alba infunde pánico»

La magistrada en servicios especiales y diputada electa, Victoria Rosell, declaró en la segunda sesión del juicio por el Albagate que su relación con el acusado Salvador Alba «siempre fue notoriamente mala» y que después de convertirse «en una víctima se convirtió en una persona que me causó más que dolor, era temor porque Alba causa pánico», sostuvo.

La testigo personada también como acusación particular detalló como, al regresar a su juzgado después de dimitir en Madrid, su día a día fue «muy dura, fue tremendo ya que se publicaron muchas cosas falsas sobre mí y solo yo sabía la verdad acerca de lo sucedido. Todo lo publicado era falso pero, a pesar de eso, me encontré con un muro infranqueable a la hora de poder contar la verdad ya que intenté hablar con la prensa y los que contaron cosas inciertas me decían que la fuente era judicial», detalló.