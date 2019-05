«Mi abuelo abusó de mí desde los 8 a los 15 años»

La vista oral, en la que el Ministerio Fiscal interesa una condena para el encausado de diez años de prisión y el pago de 30.000 euros en concepto de indemnización, quedó vista para sentencia después de que el acusado acudiera a la misma en silla de ruedas y negara todos los hechos.

Pero la denunciante ratificó todo lo que ya manifestó en su día en la fase de instrucción y relató como el anciano «cuidaba a los animales en su finca de Marzagán y yo le ayudaba. Empezó diciéndome que era muy bonita y que tenía ganas de tocarme y cuando fui desarrollándome todo fue a más», relató entre sollozos. «No me trataba como a una nieta sino me miraba con otros ojos. Me miraba los pechos y los tocaba, me mostraba el pene y me lo hacía tocar y todo ocurrió desde que tenía ocho años. Cuando no lo hacía, me cogía mi mano y se la llevaba a su pene hasta el punto de que me obligó a practicarle felaciones e intentó penetrarme, pero no lo consiguió», contó la víctima.

La menor, que ha estado en tratamiento psicológico desde que presentó la denuncia, contó que nunca antes se había decidido a denunciar los hechos «porque tenía miedo de que no me creyesen y no me apoyaran», sostuvo entre lágrimas.

Por su parte, el presunto agresor negó todos los hechos y mantuvo que nada de lo que la menor había denunciado era cierto: «Jamás me acosté con ella ni le hice eso que me cuenta usted –ponerle su pene en la boca–. Cuando me enteré de la denuncia le dije a la niña que se lo pensara bien porque en el juzgado tenía que decir la verdad y todo lo que había contado era mentira», manifestó. «No he hecho nada que fuese sexual con la niña porque yo la quería y trataba como a una nieta más así que solo puedo decir que todo esto es una mentira como una casa. Jamás le hice tocamientos ni la besé e incluso me decía que se llevaba mejor conmigo que con su propio padre», declaró el encausado ante el tribunal presidido por Carlos Vielba.