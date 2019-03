La mujer que mató a su hijastro acepta su culpa y pide perdón a los padres

La asesina confesa del niño ha hecho uso este lunes de su derecho a decir la última palabra en el juicio ante Jurado que se sigue contra ella en la Audiencia de Las Palmas, en el que se enfrenta a una solicitud de condena de 27 años de cárcel por parte de la Fiscalía y la acusación que representa a la madre del niño.

"Asumo mi culpa, no tengo ningún derecho, me siento muy culpable. Estoy sufriendo porque he hecho daño y no puedo cambiar. Acepto hasta la pena de muerte", ha exclamado entre sollozos la acusada, Na L. quien, además, ha pedido, en español y en chino, perdón a los padres del niño que golpeó hasta la muerte.

Por su parte, Rongchao H., el progenitor de la víctima, al que las acusaciones pública y particular responsabilizan de un delito de malos tratos por omisión, por el que le piden dos años de cárcel, al estimar que no hizo nada para evitar el trágico final del menor, ha manifestado que al principio llegó a sospechar que su pareja pegaba al niño, aunque no pensó que los hechos fueran tan graves como para no poder resolverlos en casa.

El acusado ha admitido su grado de culpabilidad por no haber hecho nada por evitar la muerte de su hijo, lo que no debe traducirse, según ha precisado su defensa, en la asunción de responsabilidad alguna sobre hechos o lesiones concretas.

Rongchao H. ha recalcado en su alegato final que él sólo quería ganar dinero para cuidar a su familia.