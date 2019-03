«Los golpes fueron monstruosos»

Si el relato que ofreció Na Li –la acusada de asesinar a su hijastro–, el miércoles fue estremecedor, el que ofrecieron ayer los médicos forenses acerca de las lesiones producidas al menor no se quedó atrás. Relataron al detalle unos «golpes que fueron monstruosos», refiriéndose a la paliza que asestó esta mujer a un menor de 9 años con sus manos y utilizando un palo de madera con un clavo en su punta. También se refirieron a la actitud del padre, de quien dijeron que era «imposible que no se hubiese dado cuenta del maltrato».

En sus cabales

Con respecto al examen psiquiátrico de la acusada, los forenses relataron al jurado que la agresora «no sufrió un episodio de trastorno mental transitorio ya que no encontramos una mera de su capacidad de entender y controlar sus impulsos y, además, propinó un maltrato crónico continuado en el tiempo al menor. No cambiaron las palizas, sino la intensidad y el tiempo que dedicaba a ellas», narraron en la sala. A pesar de estos datos, la defensa de Na Li insistió en que podía haber sido un arrebato de ira que no pudo controlar, a lo que los forenses respondieron diciendo que «no tenía empatía por el menos y decía que la víctima era ella. Su pena no era por el niño, sino por ella. Un ataque de ira no es un trastorno mental transitorio».